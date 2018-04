Não foi propriamente uma novidade a reeleição de António Mexia e da sua equipa para mais um mandato de três anos na liderança do conselho executivo da EDP, mas a votação da assembleia geral de accionistas que decorreu nesta quinta-feira serviu para o gestor sublinhar que esta foi a "confirmação da confiança" que os accionistas da eléctrica, encabeçados pela chinesa CTG, depositam nos seus méritos.

Questionado em conferência de imprensa sobre se os temas mais polémicos que envolvem a EDP - como a investigação do Ministério Público aos CMEC, em que é arguido, e as divergências com o regulador relativamente aos acertos de contas destas rendas garantidas - foram preocupações expressas pelos accionistas, Mexia notou que foram “debatidos naturalmente” e remeteu para os resultados da votação que o reelegeu e que recolheu 99% dos votos presentes.

Estes “resultados claros” mostram o total “alinhamento” entre a gestão e os accionistas, sublinhou.

Sobre as “divergências regulatórias”, nomeadamente os 500 milhões de euros que a ERSE estima que a EDP tenha ganho a mais do que o devido com os CMEC nos últimos dez anos, Mexia foi taxativo: “não há nenhum fundamento técnico, que justifique” essas contas. E lembrou que tudo o que está a ser discutido agora diz respeito a um decreto-lei que é de 2004.

Por isso, apesar da aparente complexidade dos temas, o gestor não tem dúvidas de que a resolução dos diferendos com o regulador e o Governo tem tudo para ser simples. “Se soubermos olhar para estes temas de forma clara e soubermos onde está a sua base legal”, então “aquilo que é complexo torna-se claro”.

Luís Amado, o novo presidente do CGS, sublinhou que “o grupo é demasiado importante para a economia portuguesa” para que os temas não se resolvam “com espírito de diálogo e concertação”.

“A companhia sempre soube fazer o que lhe compete e não deixaremos que alguém, muito menos alguém que não tem acções da companhia, possa modificar o [seu] destino”, sustentou Mexia.

