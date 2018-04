Os accionistas da EDP aprovaram nesta tarde a continuidade de António Mexia na liderança da empresa até 2020, cumprindo o quinto mandato.

Os accionistas da eléctrica controlada pela chinesa CTG, reunidos em assembleia geral, votaram a continuidade da equipa de gestão encabeçada por Mexia, que passará a contar com duas novas administradoras no conselho de administração executivo.

Nesta reunião em que está representado 70% do capital da EDP, a composição do conselho de administração executivo foi votada favoravelmente por 99,70% do capital.

A Mexia, João Manso Neto, Miguel Stilwell, António Martins da Cruz, João Marques da Cruz, Miguel Setas e Rui Teixeira vão juntar-se Vera Pinto Pereira e Teresa Pereira. A primeira passou pela PT e estava anteriormente na Fox Ibérica; a segunda era, até agora, a directora jurídica da EDP.

×

Nuno Alves, até à data o administrador financeiro da empresa, será o único executivo que não continuará em funções no próximo triénio, por opção.

O ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga vai manter-se no Conselho Geral e de Supervisão da EDP, que passará, no entanto, a ser liderado por Luís Amado. A composição deste conselho recebeu votos favoráveis de 95,44% do capital presente.

Catroga disse à revista Sábado que foi convidado pela CTG a manter-se neste órgão de fiscalização do conselho de administração executivo da EDP.

