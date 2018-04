Este é o preço de continuar na Europa enquanto ainda pensa (depois de sábado passado, menos) no campeonato e na taça, chegar à fase final da época a jogar duas vezes por semana. É assim que está o Sporting, que, poucos dias depois da derrota em Braga, estará nesta quinta-feira em Madrid para defrontar o Atlético em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Sem tempo para pensar, para respirar ou para treinar. Só para recuperar, como já tantas vezes disse Jorge Jesus. É seguir em frente sem olhar para trás, e os “leões” bem precisam de cabeça limpa em Madrid, já que as pernas não devem estar muito frescas.

A derrota em Braga tornou deixou o Sporting mais longe da luta pelos dois primeiros lugares (e com o terceiro lugar pouco seguro), e os “leões” terão de dar o que têm e o que não têm para manter para se manterem na luta pela conquista da Liga Europa. O triunfo na segunda prova da UEFA tem o bónus de garantir um lugar na Liga dos Campeões da próxima época, na qual só o campeão português tem lugar garantido (o segundo terá de começar na terceira pré-eliminatória). E continuar em prova significará mais horas extraordinárias para uma equipa que já leva meia centena de jogos oficiais esta época – no próximo domingo terá o 52.º em Alvalade frente ao Paços de Ferreira, e na quinta-feira seguinte, a recepção ao Atlético será o 53.º.

Para continuar em frente, o Sporting terá de ultrapassar aquela que, entre as oito sobreviventes na competição, é a que reúne maior consenso para ganhar a Liga Europa. Este Atlético de Diego Simeone é uma equipa habituada a chegar longe na Champions (finalista vencida em 2014 e 2016) e é um osso duro de roer para qualquer adversário, que o digam Real Madrid e Barcelona. Se uma das imagens de marca de Jorge Jesus é nunca estar sentado e nunca parar de gritar para o relvado, Simeone faz exactamente o mesmo a partir do banco do Atlético.

Há, aliás, uma admiração mútua entre os treinadores que ficou bem patente nas conferências de imprensa. De Simeone, Jesus disse que tem “elevado o Atlético ao nível dos melhores nos últimos oito ou nove anos”. Simeone também deixou elogios ao seu colega português e está bem avisado para o que este Sporting de Jesus costuma fazer na Europa: “Gosto do seu carácter e do que transmite à sua equipa. Procura minimizar as virtudes dos rivais. Competiu muito bem com a Juventus e com o Barcelona. Imagino que tenha o jogo bem estudado e trabalhado.”

Esta será apenas a segunda vez que as duas equipas se cruzam em competições europeias e a primeira vez não foi assim há tanto tempo como isso. Foi também na Liga Europa de 2009-10, estava Carlos Carvalhal no banco “leonino” e Quique Flores a orientar os “colchoneros”. Na primeira mão desses oitavos-de-final, no Vicente Calderón, o Sporting resistiu heroicamente e arrancou um empate sem golos num jogo em que terminou a jogar com nove (expulsões de Grimi e Tonel). Na segunda mão, em Alvalade, houve dois golos para cada lado na primeira parte (dois de Aguero, e um de Liedson e outro de Polga), mas os golos fora valeram o apuramento ao Atlético, que viria a vencer a competição.

