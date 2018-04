Salvo qualquer catástrofe em Moscovo, o Arsenal está bem encaminhado para marcar presença nas meias-finais da Liga Europa. O emblema londrino recebeu e goleou o CSKA (4-1), com o resultado a ficar feito ainda na primeira parte, graças aos “bis” de Aaron Ramsey e de Alexandre Lacazette.

No reencontro com o CSKA Moscovo (as duas equipas tinham sido adversárias na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2006-07, com um triunfo caseiro para os russos e um empate em Londres), o Arsenal caprichou num grande primeiro tempo: Ramsey inaugurou o marcador (9’) e, embora Golovin tenha respondido pouco depois, num livre directo superiormente convertido, os “gunners” foram imparáveis até ao intervalo. Lacazette recolocou a equipa de Arsène Wenger em vantagem, num penálti a castigar o derrube de Özil por Schennikov, e depois Ramsey assinou o momento mais brilhante da partida: desmarcou-se e, sozinho na área, concluiu o passe de Özil com um toque acrobático, de calcanhar, a fazer a bola passar por cima de Akinfeev.

Aos 35’ Lacazette também “bisou”, aproveitando mais uma falha da defesa russa. A assistência voltou a ser de Özil, que descobriu o francês na área, e Lacazette disparou fora do alcance do guarda-redes. Poucos instantes antes do intervalo, Özil teve nos pés o 5-1, mas em boa posição atirou por cima. Esta foi a quinta vitória consecutiva do Arsenal em todas as competições, a melhor série dos “gunners” na presente temporada.

Em Roma, a Lazio também goleou: 4-2 ao Salzburgo, sem que Nani tivesse saído do banco de suplentes. Por duas vezes os austríacos conseguiram empatar a partida, após estarem a perder, mas em três minutos da segunda parte a Lazio decidiu a partida. Felipe Anderson (74’) e Immobile (76’) deram uma vantagem confortável à equipa de Simone Inzaghi, no dia do 42.º aniversário do técnico.

O RB Leipzig, com Bruma a jogar os 90’, recebeu e venceu o Marselha graças a um golo de Werner, marcado já no período de compensação da primeira parte. Os franceses estavam a ser a equipa mais perigosa, mas os alemães foram mais eficazes e estão em vantagem na eliminatória.

