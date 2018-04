O surfista português Frederico Morais foi esta quarta-feira eliminado nos quartos-de-final do Rip Curl Pro Bells Beach, segunda etapa do circuito mundial, repetindo o quinto lugar conseguido em 2017 na prova australiana.

Frente ao brasileiro Gabriel Medina, Frederico Morais entrou muito bem e chegou a estar em vantagem, mas o campeão mundial de 2014 e vice-campeão em 2017 conseguiu dar a volta à quarta bateria da eliminatória.

Medina, que foi ainda terceiro nos circuitos de 2015 e 2016, terminou o heat com 15,73 pontos (8,83 e 6,90 nas duas melhores ondas), contra os 15,00 (7,00 e 8,00) de Kikas.

Frederico Morais tinha sido 13.º na prova inaugural em Gold Coast, igualmente na Austrália, depois de ter sido afastado na terceira ronda.

Nos quartos-de-final de Bells Beach destaque ainda para a qualificação do australiano Mick Fanning, tricampeão do mundo, que se despede do circuito nesta prova.

Fanning eliminou o seu compatriota Owen Wright e vai disputar o acesso à final com o norte-americano Patrick Gudauskas, enquanto Medina defronta o brasileiro Ítalo Ferreira.

