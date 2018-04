Pode dizer-se muitas coisas do Atlético de Madrid. Uma delas é que tem olho para avançados, e muitos dos grandes goleadores das últimas décadas já passaram pelos “colchoneros”, como Diego Forlán, Radamel Falcao, Kun Aguero, David Villa ou Fernando Torres. E este Atlético não foge à regra. Diego Simeone ainda tem “El Niño” Torres, longe dos seus melhores tempos, para o que for preciso, mais Kevin Gameiro para as sobras, mas ninguém duvida que Diego Costa e Antoine Griezmann estão entre os melhores avançados do futebol mundial.

PUB

Ambos têm história longa no Atlético, mas só formam dupla desde Janeiro e é bem provável que a dupla se desfaça no final da época. Dificilmente os “colchoneros” irão conseguir manter o francês, cobiçado por muita gente com os bolsos muito fundos, desde o Barcelona ao Manchester United, mas Griezmann já mais que pagou a investimento de 30 milhões de euros do Atlético em 2014, como substituto de Diego Costa, vendido ao Chelsea pelo dobro: em quase quatro temporadas, o francês com antepassados portugueses (o avó materno é de Paços de Ferreira) já leva 106 golos.

Griezmann é um indiscutível da selecção francesa, mas nunca jogou em França. Os olheiros da Real Sociedade repararam no jovem francês e convenceram os pais a deixá-lo ir para San Sebastian aos 14 anos. Estreou-se pelo clube basco ainda na segunda divisão em 2009, foi ganhando estatuto na equipa, mas ainda não era um –super-goleador quando o Atlético o escolheu, mas agora agora as suas qualidades estão à vista. Velocidade, técnica, potência de remate e muito golo é o que Griezmann tem para dar. E quem o quiser comprar terá de gastar muito – fala-se de 100 milhões.

PUB

Diego Costa foi, por seu lado, um regresso muito desejado pelo Atlético e pelo próprio. Não contava para Antonio Conte (dispensou-o por SMS), apesar de ter sido o goleador do título dos “blues” na Premier League. Regressou em Janeiro para os braços de Simeone, que o lançou para a ribalta depois de uma das carreiras mais improváveis do futebol mundial. Começou a jogar em Portugal no Penafiel, ainda deu uns toques no Sp. Braga, antes de Jorge Mendes o colocar no Atlético Madrid. Três épocas a rodar a marcar golos com regularidade valeram-lhe as primeiras oportunidades com Quique em 2010, mas foi Simeone a apostar a sério no brasileiro.

Duas épocas e muitos golos depois, foi para o Chelsea de Mourinho, tornou-se internacional espanhol e foi bicampeão em Inglaterra. E quando voltou a jogar pelo Atlético a 3 de Janeiro, só precisou de cinco minutos para marcar. Não marca tanto como Griezmann (ainda só marcou seis golos esta época), mas a sua presença física junto das defesas contrárias deixa o francês mais à vontade.

PUB