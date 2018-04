O incidente entre a rainha Letizia e a rainha emérita Sofia no final da missa de Páscoa, em Palma de Maiorca, está a gerar uma onda de reacções no país vizinho. Esta quinta-feira, Letizia foi apupada e vaiada na sua primeira aparição pública após o episódio do passado domingo.

Em causa está o momento em que, à saída da igreja, Letizia impede que a rainha emérita Sofia pose com as suas netas para uma fotografia. O momento foi captado pelas câmaras no local, que mostram ainda o rei Felipe VI a tentar gerir a situação, dirigindo-se às duas rainhas. A fotografia acaba por acontecer já no exterior, mas com Letizia a puxar uma das princesas para si, deixando um espaço entre a sua família e os sogros.

Esta quinta-feira, à saída de uma conferência sobre o tratamento da informação sobre a deficiência nas redes sociais — que contou com a presença da ministra espanhola da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade — Letizia foi invectivada. Em Madrid, ouviu gritarem-lhe “fora” e “antipática”. A rainha espanhola, que tinha chegado sorridente, não respondeu e entrou em silêncio no carro.

"Desolada e preocupada"

Imma Aguilar, jornalista e amiga de Letizia desde que trabalharam juntas na CNN+, entre 1999 e 2000, diz que a rainha está “desolada e preocupada” com a situação. Em entrevista ao programa El Círculo, do canal Telemadrid, a amiga da mulher do rei Felipe VI conta como a rainha está a reagir à polémica.

“Acho que estas são imagens de uma mãe que está preocupada com a imagem das suas filhas. Falei há pouco com a rainha Letizia e está bastante desolada e preocupada com esta situação. Ela está muito empenhada em cuidar das filhas, com a protecção da sua imagem, preocupa-a quem tira fotos, preocupa-a onde saem, quem é que se aproxima delas. É uma reacção de mãe”, defendeu a amiga da rainha. Diz ainda o El País que a Imma Aguilar a rainha Letizia terá desvalorizado a situação, dizendo ter sido um "gesto natural".

Até lá, continua a haver um Letizia vs. Sofia nas redes sociais, com defensores de cada uma das rainhas a dirimir argumentos.

