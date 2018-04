O casal está num espaço banal de uma cadeia de restauração quando várias pessoas começam a dançar Kiss, de Prince. É uma flashmob e, antes de a música terminar, um dos elementos do casal ajoelha-se e com o anel de noivado na mão, faz a pergunta sacramental: "Casas comigo?"

O organizador da surpresa é o designer Marc Jacobs, 54 anos, e o namorado surpreendido é o modelo e fabricante de velas Charlie "Char" DeFrancesco. O local escolhido foi um restaurante de grelhados mexicano, em Nova Iorque, no dia de anos de DeFrancesco.

No post colocado no Instagram, o designer agradece a todos os que o ajudaram a preparar a surpresa e declara o seu amor por DeFrancesco. Também o modelo, nascido na Suíça, mas oriundo de uma família italiana que vive nos EUA, publicou o vídeo do pedido de casamento com uma mensagem muito semelhante.

