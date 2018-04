A organização dos Jogos da Commonwealth veio em socorro da duquesa da Cornualha que, segundo a imprensa, parecia aborrecida durante a cerimónia de abertura do evento, no estádio de Carrara, em Brisbane, Austrália. Camila, 70 anos, não estava desinteressada do que se passava à sua volta, mas cansada.

A cerimónia no estádio recebeu críticas positivas nos meios de comunicação social local, mas muitos relatos concentraram-se na falta de atenção da duquesa. Imagens de Camila folheando o programa ou conversando com o marido, o príncipe Carlos, foram divulgadas nas redes sociais, levando alguns utilizadores a criticar a atitude da duquesa.

A presidente da Federação dos Jogos da Commonwealth, Louise Martin, veio em socorro de Camila, justificando que estava exausta e não entediada. "Ela estava cansada", justificou Martin.

Assim que o casal real chegou à Austrália, de manhã, foi recebido numa cerimónia oficial, tendo Carlos passado revista às tropas. De seguida visitou o hospital pediátrico Lady Cilento, onde participou em actividades com as crianças, algumas doentes de cancro. "A duquesa cumpriu o seu dever integralmente e a única vez que conseguiu descansar foi quando se sentou no carro, de Brisbane até aqui", ao estádio, explicou Louise Martin.

"Então, teve 20 minutos para mudar de roupa antes de seguir para outra recepção [a cerimónia de abertura dos jogos]", continuou a responsável pela organização, acrescentando que Camila "odeia voar". "Realmente, ela queria ir dormir", concluiu.

