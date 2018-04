A gravação desta sessão será disponibilizada em breve.



Estreado com sucesso, em 2017, o Festival Soam as Guitarras regressa este ano e amplia os seus palcos. Além de Oeiras, onde nasceu e onde se apresenta nos auditórios Municipais Ruy de Carvalho e Eunice Muñoz e na Igreja da Cartuxa, estará também agora em Évora, no Teatro Garcia de Resende. No cartaz estão José Manuel Neto (com Pedro Moutinho e, em Évora, com Pedro Jóia), Mafalda Veiga, Luisa Amaro, Pedro Jóia, Rita Redshoes (que convida Bruno Santos), Dead Combo, António Zambujo, Norberto Lobo e (apenas em Évora) António Chaínho com Rão Kyao por convidado. Numa antevisão de festival, que decorre entre 5 e 15 de Abril, estarão nesta quarta-feira no Auditório do PÚBLICO Mafalda Veiga e Pedro Jóia, para apresentarem alguns temas, bem como um dos organizadores do festival, Nuno Sampaio, todos eles à conversa com o jornalista Nuno Pacheco.