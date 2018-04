Adeptos da Juventus aplaudiram de pé a “bicicleta” de Ronaldo

"Um dos melhores golos da história do futebol." É assim que o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, descreve o pontapé de bicicleta com que Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo no encontro do Real Madrid contra a Juventus. O golo do internacional português nos quartos-de-final da Liga dos Campeões deixou o estádio de Turim ao rubro e nem os adeptos da equipa derrotada resistiram a aplaudir.



"[Ser aplaudido pelos adeptos da Juventus] Foi apenas excelente. Nunca tinha acontecido na minha carreira", referiu o português, em declarações ao site da UEFA. "Grande golo. O que posso dizer? Fantástico. Não esperava marcar aquele golo, mas vamos falar do jogo. Penso que o jogo foi incrível. Marcámos três golos à Juventus, uma grande equipa. Jogámos bem e, como é óbvio, estou feliz. Ajudei a equipa, marquei dois golos, foi uma grande noite", declarou Ronaldo.