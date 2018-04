O PÚBLICO explicou os detalhes – e as consequências – do Spectre e do Meltdown no começo do ano: o Spectre, o mais perigoso dos dois, ignora barreiras entre aplicações, permitindo que uma faça com que outra lhe forneça informação (é como um fantasma que consegue atravessar as barreiras). Já o Meltdown permite que uma aplicação – como um browser, uma aplicação móvel ou software malicioso que os atacantes consigam instalar no computador das vítimas – possa aceder a memória do sistema e de outras aplicações.