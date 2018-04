Muitas universidades e politécnicos portugueses vivem hoje um bom momento do ponto de vista da sua capacidade de atracção de estudantes estrangeiros. Já nem falamos do sucesso do programa Erasmus. Para quem duvide, por exemplo, das virtudes da língua portuguesa e do ensino em português desde logo como uma ferramenta competitiva do nosso ensino superior perante outras alternativas europeias na formação pós-graduada deveria falar com alguns estudantes de mestrado ou doutoramento brasileiros e de países africanos que escolheram as nossas universidades. E não na base da cooperação para o desenvolvimento, note-se. Muitos deles poderiam ir, pelas suas qualificações pessoais e pela capacidade que detêm de financiarem autonomamente a sua formação, para qualquer escola do mundo, mas escolheram escolas portuguesas. Pela língua, pela proximidade cultural, pelo intercâmbio efectivo e natural a vários níveis entre Portugal e o seu país, pelo que é a vida quotidiana nas cidades portuguesas, mas também, porque não dizê-lo sem falsas modéstias, também pela qualidade da oferta formativa e da investigação em diversas áreas e pela credibilidade de que elas gozam em boa parte do mundo. Somos hoje, portanto, mesmo com todos os problemas e dificuldades, um espaço consolidado de formação de elites de diversos países, quer o saibamos e valorizemos, quer não.

Neste contexto, não deixa de ser tristemente irónico o calvário pelo qual centenas, provavelmente milhares, de alunos de mestrado e de doutoramento passam ao procurar obter vistos e autorizações de residência para poderem estudar e fazer investigação em universidades portuguesas. Muitas vezes trata-se até de profissionais ou académicos com percursos evidentes nos seus países. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, lá fora, e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cá dentro, fazem questão em tratá-los quase sempre como criminosos que não pretendem outra coisa que não seja dar o salto para a Europa e para o seu precioso Schengen.

E é verdade: querem dar o salto. Querem dar o salto na sua qualificação. Querem dar o salto na sua mundividência e formação geral. Querem dar o salto para viver para Portugal e também para visitar Paris e Berlim e Londres e Roma. Mas nada disso merece a violência institucional de que são alvo.

A realidade é a de estudantes aceites e inscritos em programas de doutoramento que apenas chegam três ou quatro meses após o período lectivo se iniciar porque a embaixada portuguesa no seu país não lhes disponibiliza visto em menos de cinco ou seis meses. A realidade é a de estudantes de doutoramento da CPLP que se apresentam regularmente num órgão de policia criminal, como o SEF, e perdem dias e dias da sua vida em cada ano só para corresponder à vilania burocrática, desnecessária e humilhante, que insistimos em manter...

E, mesmo assim, somos procurados. O que aconteceria se soubéssemos efectivamente corresponder? E tratássemos os investigadores e professores de países da CPLP que procuram formação em Portugal apenas com um bocadinho da bonomia administrativa com que tratamos os compradores estrangeiros de imobiliário gold?

