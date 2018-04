A economia digital está a convergir progressivamente para a economia física e a fronteira entre ambas será cada vez mais difícil de estabelecer. Por isso, os caminhos da prosperidade estarão abertos para aqueles que melhor compreenderem e anteciparem como se irá processar o cruzamento entre o mundo físico e o mundo digital. O paradigma da rede e os seus paradoxos, a turbulência nas cadeias de valor, as economias de aglomeração e dispersão, eis as questões que iremos abordar de seguida.

O paradigma da rede

Para lá das tendências pesadas que marcarão o próximo futuro – a transição ecológica, a transição demográfica, a transição digital, os grandes riscos, as grandes migrações – a recomposição dos territórios que se anuncia é aquela que nos conduzirá dos territórios-zona (T-Z) aos territórios-rede (T-R) num movimento singular que nos levará dos fatores fixos para os fluxos, dos imóveis para os móveis, do poder vertical para o poder lateral, da propriedade para o acesso e do produto para o serviço, da mobilização de novos recursos para a mobilização de recursos ociosos, da sociedade hierárquica para a sociedade interpares, do comunitarismo clientelar para a comunidade colaborativa.

Com efeito, vivemos ainda na chamada “logística dos territórios-zona”: a logística partidária, a logística eleitoral, a logística municipal, a logística administrativa, a logística sectorial, a logística associativa, a logística sindical, a logística clientelar, a logística identitária, a logística publicitária e propagandística. São todas “logísticas de fronteira” tendo em vista a inclusão-exclusão, isto é, a lógica de vigiar e punir, e todas são concebidas para premiar a subordinação e punir a desobediência, todas são concebidas pelo poder vertical para reproduzir o território-zona. Os custos de transação destes T-Z são religiosamente vigiados pois eles são uma fonte privilegiada de lucro e vantagem no sistema em que vivemos.

No que diz respeito aos territórios-rede, ninguém sabe ao certo como acontecerá, em cada caso, esta fusão entre o mundo físico e o mundo digital. Sabemos apenas que o mundo digital vai absorver progressivamente o mundo físico, que esta fronteira é cada vez mais porosa e movediça e que esta transição irá afetar a constelação de poderes e as cadeias de valor de todas as dimensões, que estão há muito acantonadas nos territórios-zona. Veja-se, por exemplo, o caso Uber e a procissão ainda só vai no adro. Outros conflitos do mesmo género já estão em fila de espera à espera de uma oportunidade para eclodir.

Vivemos uma espécie de multiterritorialidade permanente, se quisermos, em regime de topoligamia. Há uma revolução silenciosa em curso e a velocidade das conexões é de tal ordem que todos os dias são concebidas novas empresas tecnológicas que criam novas aplicações e funcionalidades e novas redes colaborativas são geradas que põem a ridículo muitas das funcionalidades do modelo anterior, isto é, do velho e anacrónico modelo-zona-silo-industrial.

Neste mundo em que vivemos o deslumbramento é enorme, a sedução é permanente e o risco insidioso. Como, de resto, revela o caso recente do Facebook. Todavia, no mundo digital e no universo “App” é preciso não atirar fora a água do banho com a criança dentro, isto é, não podemos contornar a principal dúvida do novo paradigma, a saber, como concluir a cadeia de valor do produto final, gerando, agora, valor da economia imaterial para a economia material? Dito de outro modo, a economia material não pode ficar refém da economia virtual e duma perversa distribuição de mais-valias no interior da “nova cadeia de valor”.

É urgente, ainda, que discutamos o que fazer com duas potenciais vítimas da virtualização da sociedade: o modo como ocupamos um território cada vez mais “desertificado” e o modo como organizamos um mercado de trabalho cada vez mais “desempregado”. Se a revolução tecnológica abre um campo imenso de possibilidades e oportunidades é prudente e sensato que entre elas se promovam duas outras “pequenas revoluções”: em primeiro lugar, ao lado de uma economia de produtos globalizada é necessário criar uma economia de recursos “relocalizada”, em segundo lugar, ao lado de uma economia do emprego estandardizado é necessário criar uma economia do trabalho feita por medida, num universo laboral onde o fracionamento do mercado de trabalho, a pluriatividade e o plurirrendimento passem a ser uma norma social plenamente reconhecida. Há muito trabalho a fazer nestas duas áreas. Neste particular, os territórios-zona, demasiado maduros e conservadores, já estão a jogar à defensiva, enquanto os territórios-rede, ainda verdes e muito impulsivos, são uma promessa que busca reconhecimento e legitimidade.

A economia digital e a turbulência nas cadeias de valor

Um dos exemplos mais eloquentes desta mudança de regime acontecerá, seguramente, no modo de funcionamento das cadeias de valor à medida que a digitalização for desmaterializando e desintermediando o seu modus operandi. As mudanças ocorrerão não apenas no plano conceptual – a fileira agroindustrial, o triângulo da sustentabilidade, o ecossistema inteligente – mas, sobretudo, no plano político imediato onde uma pesada suspeição recairá sobre os agentes da fileira agroindustrial. Eis alguns dos aspetos que serão postos em causa:

- As ineficiências internas à fileira/cadeia de valor,

- O grau de concentração e capitalização da fileira,

- A correlação de forças no que diz respeito à transparência e distribuição de mais-valias,

- A estrutura de mercado – oligopolísta ou concorrência – que envolve a fileira,

- A exportação de prejuízos (socialização) para o orçamento geral do estado,

- O tratamento fiscal e os benefícios de que a fileira usufrui,

- A gestão do risco e das ocorrências extremas e a sua eventual mutualização,

- As estruturas de concertação socioprofissional e sociopolíticas e o seu real poder,

- A digitalização da fileira e a importância da economia das multidões no seu desenho,

- O novo regulador à luz da digitalização da fileira.

Importa recordar que a fileira espelha, essencialmente, uma constelação de poderes que se vigiam mutuamente no que diz respeito à apropriação e distribuição de mais-valias criadas ao longo da fileira. Que a noção de triangulação sustentável ou desenvolvimento sustentável acrescenta à fileira económica a noção de dupla responsabilidade ambiental e social, incluindo, portanto, uma primeira distribuição de rendimentos. E que a noção de ecossistema inteligente procura responder às solicitações da inteligência coletiva da economia das multidões através de plataformas colaborativas interpares.

Aqui chegados, não é indiferente a origem da inovação tecnológica e digital. Se for gerada no interior da própria fileira por acordo dos parceiros a concertação interna interpares poderá resolver satisfatoriamente o problema. Se for gerada no exterior da fileira através de uma start-up disruptiva e, quem sabe, por “encomenda expressa”, a turbulência pode gerar rutura e muito mau estar no interior de toda a cadeia de valor.

A arte da composição de novas economias de aglomeração

A economia agrícola da modernidade foi (é) feita de especialização (escala), de intensificação (tecnologia) e de êxodo (urbanização). Os resultados são contraditórios. A abundância, a qualidade e a modernização agroalimentares coabitam com a insegurança alimentar, a anarquia periurbana, a degradação dos recursos e o abandono das zonas rurais desfavorecidas. A economia rural do século XXI será acrescentada e marcada por dois novos primados que já se anunciam: o primado agroecológico e o primado da mobilidade, em consequência, justamente, das transições ecológica e digital. O primeiro princípio recoloca a prevalência do território por via dos seus atributos biofísicos e ecológicos, o segundo princípio altera radicalmente as nossas perceções convencionais sobre o espaço, o tempo e o acesso aos diferentes territórios, em especial os de baixa densidade. Falamos da mobilidade de pessoas, mas, também, de espécies da fauna e flora em virtude das alterações climáticas, mas, também, em razão da aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação.

De facto, a transição pós-produtivista já se anuncia e os sinais da 2ª ruralidade já aí estão, em especial nos planos agroecológico, paisagístico e territorialista. No primeiro caso, podemos apontar como exemplos: a restauração biofísica e a agricultura biológica, o hibridismo energético e a micro geração em rede, a economia da conservação e a gestão proativa dos ecossistemas e do mosaico paisagístico, a linha de produtos eco e bio e as redes de produção local e multilocal. No plano mais paisagístico e territorialista, podemos apontar como exemplos: a gestão das amenidades rurais e a economia da recreação e do lazer e as redes de turismo em espaço rural, a agricultura multifuncional e as estratégias familiares compreensivas, em especial a intervenção sociocomunitária nas áreas rurais de baixa densidade, finalmente, a promoção e delimitação do interesse público sob a forma de novos bens públicos e novas modalidades de ação coletiva e colaborativa, sobretudo em zonas desfavorecidas e áreas de paisagem protegida.

Um dos sinais mais prometedores da 2ª ruralidade, nesta viagem de ida e volta entre o produtivismo e o pós-produtivismo, são os territórios-rede (T-R) enquanto instrumento de experimentação e composição de novos territórios e novas cadeias de valor. No caso português, devido ao nosso “rural tardio”, está tudo em aberto, porém, só o conhecimento, o investimento e uma forte sociabilidade/inteligência coletiva nos poderão salvar. Além disso, não se trata de “branquear o problema”, isto é, de digitalizar a ecologia e de ecologizar o digital, mas de provocar uma alteração profunda na formação e operação das cadeias de valor, pois elas têm uma relação direta com as economias de aglomeração e dispersão. Eis as principais abordagens da noção de cadeia de valor.

A primeira abordagem da cadeia de valor é aquela que se identifica com o conceito de fileira económica, numa visão reducionista de criação de valor. Trata-se, aqui, do modelo-silo mais convencional, organizado em redor de custos, preços e margens de lucro, de acordo com o princípio geral de que é necessário privatizar o benefício e socializar o prejuízo. Neste modelo de integração vertical, os problemas são de correlação de forças, de apropriação de mais-valias, de exportação de externalidades (negativas) para o orçamento e de maior ou menor regulação (pública ou em co-regulação) da fileira.

A segunda abordagem da cadeia de valor é aquela que se identifica com o conceito triangular de sustentabilidade, ao mesmo tempo económica, ambiental e social. Neste caso, há uma tentativa de encontrar um novo ponto de equilíbrio, com mais privatização de prejuízos e mais socialização de benefícios, através da introdução das noções de responsabilidade ambiental e social. Digamos que, nesta aceção, a cadeia de valor se mostra mais distributiva e transversal. Todavia, a “sustentabilidade fraca” mantém as “velhas externalidades positivas e negativas” e conserva a estrutura da fileira intocada, só a “sustentabilidade forte” pode promover a alteração estrutural da fileira e criar novas externalidades positivas. E não estamos lá ainda, o combate está completamente em aberto e é de natureza eminentemente política. Mas os efeitos de aglomeração e dispersão já são mais evidentes.

A terceira abordagem da cadeia de valor é aquela que se identifica mais com os ecossistemas inteligentes e com a cultura organicista da paisagem global e do território-identidade. Digamos que a cadeia de valor adquire mais inteligência, memória, identidade e cultura, torna-se, portanto, mais horizontal. Neste registo, a figura do ator-rede é fundamental para aumentar a conexão inteligente de todos os sinais distintivos territoriais em presença, enquanto a fileira económica e a sustentabilidade ambiental se tornam variáveis instrumentais da distinção paisagística e da cultura territorial. A noção de terroir acolhe no seu seio algumas destas valorações ou signos distintivos. Não basta, pois, um território ser competitivo, ele tem de ser, sobretudo, um território distintivo.

Nota Final

Nota Final

Aglomeração e dispersão, não se trata já de dicotomia ou polarização, trata-se, antes, de conexão inteligente protagonizada por um ator-dedicado, o ator-rede. Doravante, as cadeias de valor têm de ser, simultaneamente, verticais e horizontais no que diz respeito à produção e distribuição dos seus efeitos externos, das suas internalidades e circularidades. Como se observa, a arte da composição dos territórios-rede e o equilíbrio entre economias de aglomeração e dispersão estão intimamente associados com a natureza das cadeias de valor que se vão constituindo e apropriando do território. Além disso, nas três aceções referidas importa saber como se posiciona “a organização interprofissional” e como se comporta “o regulador” nas suas diversas variações –? autorregulação, coregulação, regulação pública – e qual o menu de políticas públicas aplicáveis por via administrativa e por via contratual. É sobre aqueles efeitos cruzados – externalidades, internalidades e circularidades – que o território e o ator-rede materializam a arte da composição e concretizam uma genuína cadeia de valor.

