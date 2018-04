O PCP quer saber como é que o Governo avalia o agravamento no ano passado do tempo de resposta no atendimento das chamadas pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Em 2017, os CODU demoraram 36 segundos, em média, a atender chamadas de socorro, o dobro do tempo de resposta de 2016, ano em que já se tinha verificado um agravamento deste indicador, como o PÚBLICO noticiou.

"Este aumento segue-se a um outro registado em 2016, ano em que o tempo médio de demora se situou nos 18 segundos", notam os deputados do PCP na pergunta ao Governo que esta quarta-feira entregaram na Assembleia da República.

Lembrando que o INEM tem neste momento a decorrer um procedimento concursal para a contratação de 100 profissionais, quando o seu presidente admite que faltam cerca de 350 trabalhadores no instituto, os deputados comunistas querem também que o Ministério da Saúde esclareça "quando vão ser abertos os concursos para a contratação dos profissionais em falta". E ainda quando se prevê que esteja concluído o procedimento concursal para a contratação de 100 profissionais.

“Da emergência médica espera e quer-se que seja rápida em todos os momentos, ou seja, no atendimento das chamadas, no accionamento dos meios e no encaminhamento para as unidades de saúde, pelo que se exige que o Instituto seja dotado de todos os meios (humanos, materiais e técnicos) para dar essa resposta ágil e célere”, defendem.

O aumento dos tempos médios para atendimento em 2017 "está relacionado com o conhecido défice de recursos humanos", segundo explicou o INEM ao PÚBLICO. O instituto garantiu, porém, que este acréscimo "da ordem dos segundos" não tem "reflexo significativo nos tempos globais de resposta às emergências médicas".

