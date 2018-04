Uma explosão com foguetes junto à capela de Gondelim, uma aldeia pertencente ao concelho de Penacova, fez nesta quarta-feira um morto e 16 feridos, três deles graves. A informação foi confirmada ao PÚBLICO por fonte da GNR de Coimbra e pelo comandante da GNR António Simões, que se encontra no local. O alerta foi dado às 12h31, refere o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

PUB

A GNR de Coimbra refere que estão de momento a avaliar a informação recebida e que o número de vítimas está ainda em actualização.

Segundo o site da Protecção Civil, estão no local 68 operacionais, 30 viaturas e três meios aéreos. A Lusa diz que, além da GNR e do INEM, estão no local bombeiros das corporações de Penacova, Mortágua, Santa Comba e Vila Nova de Poiares.

PUB

O comandante da GNR António Simões explicou que o incidente com o material pirotécnico aconteceu durante uma festa de aldeia, não sabendo precisar quais as circunstâncias em que aconteceu a explosão. No Facebook da Aldeia de Gondelim, foi partilhado o cartaz das Festas de Nossa Senhora da Moita, que começaram nesta quarta-feira: para as 12h estava prevista uma missa, seguida de procissão e, à meia-noite, era esperada uma descarga de fogo-de-artifício “bem carregado”.

PUB