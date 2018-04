Até ao momento estão confirmados 90 casos de sarampo em Portugal, dos quais apenas três não são na região norte do país, segundo o balanço da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta quarta-feira. São mais quatro casos positivos do que os registados no balanço anterior, mas o comunicado refere que três dos que foram agora confirmados laboratorialmente já estavam em investigação e os doentes estão curados.

De acordo com este balanço, 86 das pessoas que foram infectadas com sarampo já estão curadas e quatro estão doentes. Mantêm-se 15 situações em investigação.

"A maioria dos casos tem ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", adianta a DGS. Das situações confirmadas até ao momento, 74 são profissionais de saúde. Os doentes estavam, na sua maioria, devidamente vacinados. Em apenas 20 casos, os pacientes não tinham a vacina ou o esquema vacinal não estava completo (são necessárias duas doses).

Nesta terça-feira a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, esteve na comissão parlamentar de Saúde, onde participou numa audição pública sobre o sarampo e a vacinação. A responsável adiantou que o caso zero do surto das últimas semanas ainda está a ser investigado. Referiu também que este surto é diferente porque a maioria dos infectados está vacinada. E são adultos jovens. Também alguns especialistas ouvidos pelo PÚBLICO tinham referido o mesmo.

Não há para já qualquer indicação ou evidência cientifica para seja feito um reforço da vacina, mas Graça Freitas admitiu que essa poderá ser uma possibilidade no futuro.

