As empresas entraram numa “lógica de cartelização”. Foi assim que o deputado socialista José Miguel Medeiros defendeu o Governo sobre o falhanço dos dois concursos de aluguer de meios aéreos para combate a incêndios florestais.

No debate nesta tarde na Assembleia da República, uma interpelação pedida pelo CDS, o deputado socialista considerou que os centristas “decidiram ignorar” o que aconteceu no concurso dos meios aéreos, como se o facto de estes terem ficado desertos “fosse o resultado de uma acção deliberada” do Governo. Não foi, disse, mas sim o resultado “de uma lógica de cartelização” das empresas que ou “não se apresentaram” ou “apresentaram com valores deliberadamente acima” do que era pedido. Apesar, referiu, de o segundo concurso ter oferecido “25% acima do valor do primeiro caderno de encargos”.

Em causa está o facto de o Governo ter ainda apenas garantidos 22 aeronaves, faltando 28 helicópteros ligeiros que ainda terão de ser alugados por ajuste directo.

Perante a posição do deputado do PS, o centrista, Telmo Correia, que tinha perguntado sobre os meios aéreos, disse: “Cartel era antes, deviam ter previsto isso antes. O que vai fazer agora? Ajuste directo? Procurar no estrangeiro combatendo o cartel de que fala o deputado José Miguel Medeiros?”, questionou.

Em relação aos meios aéreos, o ministro Eduardo Cabrita apenas referiu que vai passar a haver “uma gestão flexível dos meios” e que, pela primeira vez, em 2018 a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) vai ter dez helicópteros ligeiros “todo o ano”.

