Para quando o TGV?

PUB

Fazendo uma rápida incursão pelos nossos transportes públicos, encontra-se do melhor e do pior. À cabeça, vem a Rodoviária, sendo excelente a rede de Expressos que cobre todo o país, bem como o restante serviço. Os motoristas são impecáveis, melhores do que os da Carris. A transportadora lisboeta, talvez por falta de concorrência, tem, muitas vezes, uma má prestação. Na minha carreira, o 754 para Alfragide, chega-se a esperar uma hora pelo autocarro! Quando toco para sair da viatura, alguns motoristas, imagine-se, não me abrem a porta e vejo-me obrigado a reclamar. A Carris, com a TAP a seguir, é, sem dúvida, a ovelha ranhosa dos transportes públicos. O Metro, se bem que a sua abrangência seja exígua, cumpre bem. O mesmo se diga da CP, no que se refere ao Alfa Pendular e ao Intercidades. Só alguns regionais apresentam deficiências. A Transtejo também merece nota positiva. Com tanta notícia contraditória, não sei se haverá ou não TGV. Mas seria bom que houvesse. Se Espanha e França o têm, bem como muitos outros países europeus, qual a justificação para que Portugal o não tenha? Com ele o novo aeroporto, o país ganharia, desde logo, a batalha das infra-estruturas.

Simões Ilharco, Lisboa

PUB

É tempo de mudar

A maioria dos danos ambientais surgem do comportamento de pessoas que, de forma directa ou indirecta, não têm escrúpulos. E, apesar de vivermos num Estado de direito onde existe a separação de poderes esta realidade compromete, conjuntamente, os políticos e a justiça pela dimensão do problema que, como é óbvio, retrata uma acção inoperante no universo temporal. Um contexto que gera perplexidade e descrença nos cidadãos em termos de futuro. Assim, dá que pensar como é que recentemente o Tribunal Judicial de Castelo Branco anulou a multa que a Inspecção do Ambiente tinha aplicado à Celtejo, empresa de celulose do Tejo, responsável pelas descargas poluentes substituindo-a por uma repreensão por escrito. Enfim, sejamos sinceros, é tempo de mudar e de todos contribuírem para que algo de novo surja e dê mais esperança ao invés da repetição (...)

Manuel Vargas, Aljustrel

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quem tem medo da Rússia

Apesar de ainda não haver provas da tentativa de assassinato por parte do Kremlin de um antigo espião russo, esta história remete-nos para episódios que aconteceram com personagens como Litvinenko, Anna Politkovskaia e Nemtsov. A Europa estava adormecida, assistiu passivamente à invasão da Geórgia, à anexação da Crimeia, ao retalhamento da Ucrânia e à fragmentação da Moldávia. Foi preciso um "ataque com arma química em solo europeu" para se perceber o que é a Rússia: um paraíso do cibercrime com uma economia estagnada que vive à base da exportação do gás e do petróleo, uma nação desejosa de ressuscitar o imperialismo, o mito soviético e o saudosismo da Guerra Fria, gostando de ameaçar militarmente os mais fracos. Agradeçamos então ao autoritário Putin por ter unido a velha Europa que tanto tenta dividir, no acto corajoso de expulsar diplomatas russos e mostrar que existem países que não têm medo da Rússia.

Emanuel Caetano, Ermesinde

PUB