Há mais boas notícias do que as pessoas pensam - e muito mais boas notícias do que as pessoas querem. Até no negócio das crónicas se vê que o que rende é a violência. É por isso mesmo que é importante falar de coisas boas que estão a correr bem.

O Be My Eyes é uma coisa boa: é um app que permite às pessoas cegas e amblíopes tirar fotografias ou filmar vídeos nos telemóveis que depois mandam para voluntários que lhes dirão o que ali está. O Be My Eyes põe quem pode ver ao serviço de quem não vê ou vê mal. Qual é a lata de tomates e a de pêssegos? Este leite já caducou? A que horas abre este banco? De que cor é esta T-shirt? O que é que diz esta carta?

Não cria qualquer obrigação por parte dos voluntários. Quando sai um pedido ele vai simultaneamente para muitos voluntários. Se não der jeito atender naquele momento não é preciso uma pessoa sentir-se culpada ou em falta: sabe que a chamada será imediatamente atendida por outra pessoa.

Porque é que a Be My Eyes está a correr bem? Porque já sou voluntário há 15 dias e só recebi uma chamada que não fui a tempo de atender, apesar de ter sido rápido.

De vez em quando recebo um mail simpático em que me pedem para não desanimar: felizmente têm voluntários a mais. Calculo eu que terei uma oportunidade por mês mas terei mesmo de atender imediatamente: o toque é inconfundível mas não é invasivo. É mesmo preciso estar atento.

Isto de não poder ajudar ninguém é menos frustrante do que se julga. Ser voluntário é estar disponível. Chega.

