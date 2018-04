O Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) decide esta quarta-feira se o pedido de habeas corpus do ex-Presidente Lula da Silva é aprovado ou indeferido. Da decisão depende a sua ida para a prisão, depois de um tribunal de segunda instância o ter declarado culpado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e de ter agravado a pena, que era de nove anos, para 12 anos e um mês de prisão efectiva.

A defesa quer manter Lula livre até que se esgote o último recurso na Justiça. O antigo Presidente brasileiro é o candidato do Partido dos Trabalhadores às presidenciais de Outubro – faltando apenas que o partido formalize o processo.

PUB

O que pede a defesa?

A defesa diz que o tribunal de segunda instância de Porto Alegre determinou a antecipação do cumprimento da pena de Lula mas argumenta que, havendo recursos em instâncias superiores, este não deve ser detido.

PUB

O que pede a acusação?

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge – que é a favor da prisão imediata e que defende que depois de duas instâncias terem confirmado a pena de prisão, a Justiça ficaria prejudicada se esta não for decretada –, disse que o pedido de habeas corpus esbarra num precedente aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Este órgão decidiu num caso anterior que o cumprimento da pena, quando esgotados os recursos de segunda instância, não fere a presunção de inocência, mesmo que ainda estejam pendentes recursos nas instâncias superiores.

O que diz a Constituição?

Escreve a edição brasileira do jornal El País que a Constituição determina que a pessoa em causa “será considerada culpada até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Os especialistas dizem que a frase não é clara e, por isso, os que concordam com a prisão depois da decisão em segunda instância consideram que Lula deve ser detido, os que não concordam defendem que deve ficar livre.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como tem decidido o Supremo em casos semelhantes?

Tem decidido de forma diferente. Até 2009 dominavam os juízes que consideravam que a presunção de inocência não é posta em causa com a execução da pena. Nesse ano os 11 juízes permitiram um habeas corpus, por sete votos contra quatro, para que um homem permanecesse em liberdade, depois de condenado por homicídio, até que pudesse recorrer aos tribunais superiores. O crime ficou impune uma vez que o processo arrastou-se e prescreveu, conta a televisão Globo. Depois disso, o Supremo mudou outra vez a sua forma de votar em 2016 e, desde então, votou sempre da mesma forma – rejeitando os pedidos de habeas corpus.

Se o habeas corpus for rejeitado Lula é preso?

Sim, mas pode não sê-lo imediatamente. Se o habeas corpus for indeferido, a sentença do tribunal de segunda instância de Porto Alegre é válida e o ex-Presidente será preso, mas tem direito a um último recurso no tribunal de Porto Alegre. É um recurso baseado no facto de a defesa ter pedido para tirar dúvidas sobre a sentença, o que foi negado (embargado). Os advogados de Lula podem ainda pedir o embargo do embargo. “Os embargos dos embargos raramente são aceites na Corte, mas serviriam à defesa para protelar a prisão, caso o STF recuse o habeas corpus nesta quarta-feira. Caso o habeas corpus seja aceite, Lula poderá ficar em liberdade até o julgamento final dos seus recursos nas instâncias superiores”, escreve o El País.

Lula pode ser candidato à presidência?

Pode. Mesmo estando preso pode ser candidato e fazer campanha. Só o Tribunal Superior Eleitoral, que a partir de Agosto vai ser presidido pela juíza Rosa Weber (agora no Supremo), pode inviabilizar a sua candidatura, com base na Lei da Ficha Limpa (que permite que sejam rejeitadas pessoas com condenações). O ex-Presidente corre portanto o risco de iniciar uma campanha eleitoral mas, a meio do percurso, ser proibido de se candidatar.

PUB