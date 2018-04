Os 11 juízes do Supremo Tribunal Federal já começaram a sessão em que se vai decidir a aprovação ou rejeição do pedido de habeas corpus feito pelo ex-presidente Lula da Silva, que foi condenado a 12 anos de prisão, com a pena agravada em segunda instância e tenta manter-se fora da cadeia.

A sessão foi iniciada às 14h de Brasília (18h em Lisboa) e até ao momento votaram os juízes Edson Fachin e Gilmar Mendes. O primeiro votou contra o pedido de habeas corpus e o segundo a favor. Era já esperado que estes dois juízes votassem desta forma, tendo em conta as opiniões de ambos relativamente a esta questão.

Faltando ainda nove juízes para votar, a votação está assim empatada neste momento.

A Constituição brasileira determina que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Os especialistas dizem que a frase não é clara – por isso, há quem defenda a prisão depois de uma decisão em segunda instância e quem defenda que é preciso esgotar todos os recursos.

Se o habeas corpus for indeferido, a sentença do tribunal de segunda instância de Porto Alegre é válida e o ex-Presidente será preso, mas ainda tem direito a um último recurso no tribunal de Porto Alegre.

Nesse caso, é um recurso baseado no facto de a defesa ter pedido para tirar dúvidas sobre a sentença, o que foi negado (embargado). Por isso, os advogados de Lula podem ainda pedir o embargo do embargo. "Os embargos dos embargos raramente são aceites na Corte, mas serviriam à defesa para protelar a prisão, caso o STF recuse o habeas corpus nesta quarta-feira", escreve o El País.

Caso o habeas corpus seja aceite, Lula poderá ficar em liberdade até o julgamento final dos seus recursos nas instâncias superiores.

Lula foi condenado por causa de um apartamento de luxo em Guarujá, no estado de São Paulo, cujas obras de renovação foram pagas pela construtora OAS. Foi acusado pelo juiz que lidera a investigação, Sérgio Moro, de ter aceitado 3,7 milhões de reais, na forma do apartamento em frente ao mar. Lula negou sempre que alguma vez fosse dono do apartamento em causa. O triplex permaneceu sempre em nome da OAS.

