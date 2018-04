Um incêndio deflagrou hoje na embaixada de Portugal em Estocolmo e pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, noticiou a Radio Sweden.

"Um grande incêndio está em curso na embaixada de Portugal em Estocolmo. Duas pessoas estão feridas e o edifício, que abriga também as embaixadas da Tunísia e da Argentina, está a ser evacuado", lê-se na mensagem colocada na conta no Twitter da rádio. A Radio Sweden é o serviço noticioso em língua inglesa da Radio Sverige, a emissora estatal sueca. A informação sobre os feridos foi entretanto actualizada.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cerca de 60 bombeiros estão no local a combater as chamas, de acordo com a mesma rádio.

As autoridades avançam a hipótese de se tratar de fogo posto e procuram um homem, com cerca de 50 anos, que será o principal suspeito.

Contactada pela Lusa, a assessora do ministro dos Negócios Estrangeiros português confirmou o incêndio, mas disse não estar em condições de confirmar a existência de feridos. "Estamos a recolher informações", disse.

PUB