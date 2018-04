A França vai reduzir o número de deputados em quase um terço e introduzir um elemento de representação proporcional nas próximas eleições legislativas, numa vasta reforma direccionada para restaurar a confiança dos eleitores numa classe política largamente desacreditada.

Alinhadas com as promessas de campanha do Presidente Emmanuel Macron, as medidas são o resultado de um acordo alcançado entre o seu Governo e Gérard Larcher, líder do Senado, controlado pela oposição, cujo apoio é essencial para a aprovação de reformas.

O primeiro-ministro de Macron, Édouard Philippe, disse que, caso sejam aprovadas por ambas as câmaras, as reformas irão acelerar o processo legislativo e dar mais voz aos grupos actualmente sub-representados no Parlamento.

“Estas propostas de lei vão contribuir para uma renovação profunda da vida política e parlamentar, num espírito de responsabilidade, representatividade e eficiência”, afirmou Philippe.

O número de deputados – tanto na Assembleia Nacional como no Senado – irá ser cortado em 30%, declarou o primeiro-ministro.

Depois de semanas de negociações, o acordo alcançado liberta Macron da necessidade de convocar um referendo para aprovar as reformas.

Cerca de 15% dos deputados da câmara baixa, que têm a palavra final na legislação, serão eleitos através de representação proporcional nas eleições legislativas de 2022, numa concessão ao partido centrista MoDem, aliado de Macron.

A última vez que o sistema de eleição proporcional foi utilizado, a Frente Nacional elegeu um número nunca visto de deputados. À luz do actual sistema parlamentar e apesar de ter conseguido 13% dos votos nas eleições legislativas de 2017, o partido de extrema-direita conquistou apenas 8 dos 577 lugares da Assembleia Nacional.?

