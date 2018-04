Na véspera da decisão sobre o pedido de habeas corpus do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, o comandante do Exército brasileiro, Eduardo Villas Bôas escreveu na terça-feira no Twitter que repudiava “a impunidade” do caso e que espera ver respeitada a “Constituição, a paz social e a democracia” durante o julgamento. A declaração por parte da mais alta figura do Exército é incomum e foi vista pelos media brasileiros como uma tentativa de influenciar o Supremo Tribunal Federal.

“Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais”, escreveu o general Eduardo Villas Bôas, no Twitter. "Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?", continuou o general, na mesma rede social.

A mensagem foi entendida no Brasil enquanto uma tomada de posição do Exército brasileiro sobre o julgamento definitivo do habeas corpus do ex-Presidente Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava-Jato. Esperada para esta quarta-feira, a decisão a favor ou contra a sua condenação vai decidir se Lula pode mesmo ser, ou não, o candidato do Partido Trabalhista à Presidência. Por enquanto, Lula é líder nas sondagens, reunindo mais de 25% de intenção de voto do eleitorado, algo que mais nenhum pré-candidato consegue.

No Jornal Nacional, o telejornal mais visto no Brasil, a mensagem do general Villas Bôas foi interpretada como uma tentativa de interferência do responsável do Exército brasileiro no julgamento, lembrando que as Forças Armadas lideram actualmente a intervenção federal no Rio de Janeiro e ocupam cargos importantes no Governo Temer.

Pelo menos três generais usaram o Twitter para se pronunciarem a favor da opinião de Villas Bôas. O ministro da Defesa, Raúl Jungman, disse ao jornal Folha de S. Paulo que não estava surpreendido com o comentário do general Villas Bôas: o comandante do Exército “mantém a coerência e o equilíbrio demonstrados em toda a sua gestão". O ministro minimizou a gravidade da situação e disse que se tratava apenas de um "chamamento ao bom senso, à serenidade e ao respeito às instituições”, cita o jornal Estado de S. Paulo.

O comentário de Villas Bôas surge num dia marcado pelos protestos anticorrupção nas principais cidades brasileiras, que pediam a prisão de Lula.

No dia 22 de Março, o STF reuniu-se para analisar o pedido de habeas corpus de Lula. No entanto, depois de horas de discussão entre os juízes sobre se o órgão deveria ou não decidir sobre este pedido, a votação ficou adiada para esta quarta-feira. É conhecido o posicionamento actual da maioria dos juízes sobre a questão e a respectiva tendência de voto – excepto a de Rosa Weber, a juíza que pode decidir tudo.

Há dois anos os juízes decidiram que Lula podia começar a cumprir de imediato a sua pena, mas desde Dezembro do ano passado que há duas acções declaratórias de constitucionalidade a serem julgadas que podem mudar o veredicto. Um dos argumentos da defesa de Lula é mesmo esse: que não pode ser preso até que as acções declaratórias de constitucionalidade sejam julgadas. Em Tribunal, vai decidir-se se o cumprimento da pena após condenação em segunda instância prejudica ou não a presunção de inocência de Lula.

