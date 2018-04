A cerveja quer abalar (novamente) São João da Madeira. Depois da primeira edição no ano passado, o Oliva Beer Mind regressa ao epicentro da “revolução” da cerveja artesanal. Com a presença de 18 cervejeiras, duas distribuidoras e mais de 140 estilos e tipologias de cerveja, é na Oliva Creative Factory, nas antigas instalações da histórica metalúrgica Oliva, que se faz a festa. Tudo isto entre 6 e 8 de Abril.

Mas a programação não fica por aqui. Para além da presença da Praxis, da Vadia, da Burguesa e de outras cervejeiras, o evento vai contar também com street food, uma barber shop, um stand de tatuagens, uma bottle shop e – atenção pais! – uma zona dedicada aos mais pequenos. Durante todo o evento, vários DJ e bandas vão também passar pelo palco do Oliva.

“Neste festival em São João da Madeira, as oportunidades são muito divididas entre o que é o interesse do público e as necessidades do cervejeiro”, explica o representante da OG&Associados, Octávio Costa, que assume a organização do festival através de uma parceria com a Câmara Municipal e a Oliva Creative Factory. O que quer isto dizer? Que, para além de querer dar a conhecer o mundo da cerveja, o propósito do Oliva Beer Mind é impulsionar (também) a indústria cervejeira. E sim, resulta.

“Muitas das ideias e dos projectos nascem a partir dos festivais”, refere Octávio Costa. E depois do último festival foram mesmo criadas três empresas portuguesas relacionadas com a indústria cervejeira: a Major Roçadas, a Yria e a Beer Freaks. Todas elas relacionadas com a distribuição, não tivesse sido este o tema da primeira edição. “Este ano a ideia é a comunicação”, refere Octávio Costa. “É um dos handicaps deste mundo cervejeiro, que ainda não se sabe exprimir, não se sabe comunicar e não se sabe relacionar com o mercado e com o consumidor”, finaliza. E é com vista a preencher esta lacuna que serão realizados todos os workshops e oficinas a decorrer nos três dias.

E São João da Madeira é o local ideal, o epicentro onde se reúnem quase todos os factores essenciais para uma (r)evolução da indústria cervejeira. “No final da década de 1960 e 70, na zona de São João da Madeira, a indústria era pujante e, entretanto, desapareceu”, lembra Octávio Costa. Mas pode ressurgir: “Só nesta área existe grande parte – diria 60 a 70% - daquilo que um cervejeiro necessita para produzir uma indústria cervejeira: temos a indústria do inox, a das rotulagens e a das cartonagens, por exemplo."

“Basicamente é isso que estamos a tentar construir: o pensar cerveja, no fundo.” E vai mesmo poder fazê-lo. Na sexta-feira, dia 6 de Abril, pode visitar o recinto das 15h às duas da manhã. No segundo dia, das 15h às 3h e no terceiro e último dia, 8 de Abril, o recinto abre e fecha mais cedo: do meio-dia às 20h. A entrada é gratuita.

Texto editado por Sandra Silva Costa

