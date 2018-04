Os concursos para a admissão dos precários do Estado passarão a ser divulgados no site do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) a partir desta quinta-feira. A decisão foi anunciada pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que nesta quarta-feira está a ser ouvido na comissão parlamentar do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O site do PREVPAP, precisou Vieira da Silva, permitirá a partir de amanhã a consulta aos concursos abertos.

Na intervenção inicial, o ministro adiantou que já foram lançados 43 concursos, actualizando o número que tinha sido avançado há umas semanas pelo ministro das Finanças.

As várias Comissões de Avaliação Bipartidas (CAB) dos vários ministérios receberam 31.957 requerimentos de trabalhadores que consideram estar a assegurar funções permanentes nos serviços e organismos públicos sem o vínculo adequado.

De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira por Vieira da Silva, foram aprovados 10.394 pareceres das CAB e os ministros já homologaram 2338 processos. Na área do Ministério do Trabalho, Vieira da Silva já deu luz verde a 794 processos (dos 1802 aprovados pela CAB) e foram lançados sete concursos.

Vieira da Silva não se referiu à questão dos formadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional que na semana passada lançaram um alerta para que a sua situação seja resolvida.

