O Cartão Universo, que resulta de uma parceria do grupo Sonae com o BNP Paribas Personal Finance, já é responsável por uma fatia importante dos pagamentos a crédito em Portugal. Em Dezembro, tradicionalmente o mês com maior consumo, por causa do Natal, o Universo foi responsável por 13% das compras totais pagas com cartão de crédito.

No conjunto de 2017, a percentagem de compras pagas a crédito com o cartão Universo rondou os 12%, apurou o PÚBLICO. Recorde-se que o cartão, que combina a função de crédito e de débito, foi lançado em finais de Outubro de 2015.

PUB

De acordo com dados divulgados recentemente pela Sonae (que é proprietária do PÚBLICO), em 2017 existiam mais 600 mil cartões activos, utilizados em 13,2 milhões de transacções e envolvendo pagamentos no valor de 580 milhões de euros, o que correspondeu a um crescimento de 41,2% face a 2016.

PUB

O cartão Universo representa boa parte da actividade da Sonae Financial Services (Sonae FS), empresa que tem autorização do Banco de Portugal para operar com moeda electrónica e que no último exercício apresentou 24 milhões de euros de volume de negócios, um crescimento de 38,9% face ao ano anterior. A operação do Universo contribuiu com três milhões de euros para o EBITDA da empresa detida a 100% pela Sonae. O total de EBITDA subjacente situou-se em 3,4 milhões de euros, correspondendo a uma margem de 13,9%.

No comunicado sobre os resultados do último exercício, e no capítulo das perspectivas para 2018, o grupo refere que “a Sonae FS fortalecerá ainda mais a operação do cartão Universo através do crescimento do número de clientes e transacções”. Este caminho está de certa forma facilitado, tendo em conta que o número de cartões de fidelização (descontos) dos supermercados Continente supera os três milhões.

A Sonae FS é responsável pela emissão e gestão dos cartões, mas a linha de crédito que lhe está associada é assegurada pelo BNP Paribas, não sendo conhecida a receita gerada por esta operação para o banco francês.

Os descontos promocionais e permanentes associados ao pagamento com o cartão e a ausência de anuidade ajudam a explicar o seu crescimento, que representa a segunda incursão do grupo neste domínio. De referir que em 1995, numa parceria com o BPI, foi criado o Banco Universo, que incluía um cartão de débito e de crédito com a mesma marca. O projecto não teve o sucesso esperado, tendo o BPI acabado por ficar com a actividade bancária e o grupo Sonae com a propriedade da marca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tirando partido dos vários negócios de retalho do grupo, no Universo é possível agregar os cartões do Continente, da Worten Resolve e da Sport Zone. Fora deste universo pode ser utilizado nos estabelecimentos comerciais aderente à rede Mastercard, em Portugal e no estrangeiro. A sua utilização garante 1% de desconto sobre todas as compras (excepto na modalidades especiais sem juro, disponíveis em várias lojas), para além de outros descontos promocionais. O desconto não é imediato, sendo creditado na conta do cartão Continente, que pode ser utilizado nas lojas Continente, incluindo Online, em várias outras marcas do grupo, e nas lojas Galp aderentes.

Genericamente, o pagamento a crédito pode ser no fim do mês (sem juros), ou em 3, 6 ou 12 vezes (com juros), a que podem juntar-se modalidades especiais com e sem juros, a disponibilizar pelas empresas do grupo. A taxa de juro da linha de crédito associada ao cartão é fixada no momento da sua subscrição, e tem-se situado no valor máximo fixado trimestralmente pelo Banco de Portugal para este tipo de crédito. Actualmente a taxa anual de encargos efectivos globais (TAEG) situa-se em 16,4%, para um limite de 1500 euros, utilizada na totalidade logo na primeira utilização, a ser paga em 12 prestações sem juros.

O cartão Universo também pode ser utilizado na versão de débito (pagamento imediato das compras), mas isso implica a realização de uma transferência bancária, com um custo de 90 cêntimos, para o IBAN associado ao cartão. Na prática, funciona com uma espécie de cartão pré-pago, cujo saldo vai sendo utilizado nos pagamentos.

PUB