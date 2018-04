O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já felicitou Ronaldo pela exibição que fez na noite de terça-feira frente, em Turim, frente à Juventus para a Liga dos Campeões, em que o Real Madrid ganhou por 3-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo. Um dos golos do português está mesmo a correr mundo, por ter sido marcado com o chamado pontapé de bicicleta.

PUB

“Já vi o golo do Ronaldo e já felicitei – não falei directamente mas falei com alguém próximo dele. Foi uma exibição memorável”, disse o Chefe de Estado, nesta quarta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que “gostaria muito” que, na visita oficial que fará a Espanha dentro de duas semanas, de ter a oportunidade de o ter Ronaldo na recepção que vai dar aos reis de Espanha e à comunidade portuguesa.

PUB

“Não só é admirado por todo o mundo, como é muito admirado em Portugal. Os espanhóis têm ali um exemplo do que que é ser o melhor do mundo”, acrescentou o Presidente da República.

PUB