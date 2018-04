Confiante, mas consciente das dificuldades. Após sofrer no passado sábado, em Braga, a oitava derrota da época, Jorge Jesus fez nesta quarta-feira, na sala de imprensa do Estádio Metropolitano, em Madrid, a antevisão da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa e o treinador do Sporting referiu que o Atlético é “a equipa mais forte desta Liga Europa” e “o favorito número um” a vencer a prova.

Embora reconheça que os “colchoneros” são “um adversário muito forte” e “não tendo a menor dúvida sobre as dificuldades” que vai encontrar, Jesus diz que após o Sporting conseguir um lugar entre “os oito melhores da prova”, “a expectativa tem de ser a melhor”. Mostrando confiança no regresso de William Carvalho – “Esperamos que ele esteja recuperado. Estou a contar com ele, óbvio" –, Jesus negou que tenha afirmando que Griezmann é melhor do que Lionel Messi: “Com todo o respeito pelo Griezmann, que é um dos bons jogadores europeus, Messi é Messi. Em termos de conteúdo individual, sendo o Griezmann um grande jogador, está longe do Messi. É por isso que é difícil que venha a ter um 'polícia'.”

Tal como tinha acontecido em Braga, o treinador dos “leões” ficou visivelmente desagradado quando confrontado com uma pergunta sobre o seu futuro. "Estamos numa competição europeia, nos quartos-de-final da Liga Europa, onde estão as melhores equipas desta competição. Essa pergunta... Os seus colegas não estão a perceber nada. Não tenho uma resposta para lhe dar", respondeu em tom ríspido.

Questionado por uma jornalista espanhola sobre se o segundo golo de Cristiano Ronaldo contra a Juventus seria o melhor da história, Jesus foi evasivo, mas deixou elogios ao capitão da selecção nacional: “Ele identificou-o como o melhor da carreira até hoje. Digo até hoje porque dele tudo pode acontecer e algo até mais fantástico. O que mais me impressionou não foi a técnica mas a capacidade de execução em termos de condição física. Demonstra a forma e o grande profissional que é. Sei como ele pensa o treino, o que faz com que aos 33 anos esteja num nível muito alto. Se calhar, o Messi quando tiver 33 anos não terá o nível físico do Cristiano.”

O primeiro a entrar em campo na sala de imprensa do Metropolitano foi Mathieu e o francês, que jogou durante oito épocas em Espanha (Valência e Barcelona), garantiu que a derrota em Braga não irá afectar os jogadores sportinguistas: “Esta é uma competição diferente, há dois jogos e estamos aqui para tentar ganhar este jogo. Pensamos agora no Atlético de Madrid.”

Entregando o favoritismo aos “colchoneros”, Mathieu admitiu que vencer a Liga Europa é um objectivo para os “leões”. “Queremos ganhar tudo, vamos ver o que vai passar. Sabemos que é difícil, mas não impossível. Eles têm uma equipa forte e são favoritos. Vamos ver o que vai acontecer, mas vamos tentar passar às meias-finais”, concluiu o defesa francês.

