Depois de Turim e de Sevilha receberem ontem os primeiros jogos dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o round inicial entre as oito melhores equipas da competição ficará encerrado esta noite em Camp Nou e em Anfield Road. Em Barcelona, a AS Roma terá que contrariar o favoritismo catalão num palco de muito más memórias para os romanos: em 2015-16, a equipa italiana foi atropelada no campo dos “blaugrana”, por 6-1, com um bis de Messi e outro de Suárez. Em Liverpool, a história será, teoricamente, mais equilibrada, A uma vitória de garantir a conquista da Premier League, o Manchester City, de Pep Guardiola, terá pela frente os “reds”, de Jürgen Klopp, uma das poucas equipas que venceram esta época os “citizens”.

Oitenta dias depois de se terem defrontando em Anfield Road, num dos jogos mais espectaculares da Premier League esta época – vitória dos “reds”, por 4-3 -, Liverpool e Manchester City vão medir forças pela primeira vez num contexto “internacional”. Mais do que um duelo entre históricos ingleses, o confronto será o reencontro entre dois dos mais carismáticos treinadores mundiais. Após travarem várias batalhas na Bundesliga, a rivalidade entre Jürgen Klopp e Pep Guardiola estendeu-se a Inglaterra onde o alemão tem levado vantagem: dois triunfos para Klopp (ambos em Anfield Road), um empate e uma vitória para Guardiola.

O bom registo do Liverpool de Klopp contra o City de Guardiola tem, segundo o treinador espanhol, uma explicação: “A forma como nós jogamos é perfeita para o Liverpool.” Na antevisão da partida, o catalão elogiou o estilo de jogo do adversário, que é “muito bom a atacar os espaços”. “É claro que tentaremos fazer algo, mas a melhor maneira de vencermos é jogarmos como um grupo”, referiu Guardiola, que terá uma baixa de peso: Agüero, que em 2018 marcou 15 golos em 15 jogos, está fora da partida devido a lesão.

No seu estilo, Klopp admitiu que afastar o City obrigará a “um grande trabalho”, mas esse é um aliciante para o alemão: “Gosto de missões difíceis; gosto de trabalhos difíceis”. Admitindo que para terminar sem sofrer golos contra o rival de Manchester é preciso “um guarda-redes fantástico, uma defesa fantástica e uma organização fantástica”, Klopp colocou os méritos dos bons resultados que tem alcançado contra Guardiola nos seus jogadores: “Eu nunca venço Pep Guardiola, é sempre a minha equipa que vence Pep Guardiola.”

Embora não esteja tão perto de reconquistar o título no seu país como o City, os nove pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid dão ao Barcelona margem de manobra para gerir o plantel a pensar na Liga dos Campeões. Depois de ter jogado 32 minutos em Sevilha no fim-de-semana, Messi será titular contra a AS Roma e Eusebio Di Francesco, técnico da AS Roma, admite que para conseguir discutir a eliminatória, os italianos terão que replicar os trunfos do adversário: “O Barcelona tem uma grande mentalidade futebolística e teremos que mostrar o mesmo. Temos que jogar o nosso futebol e não ter medo de ter a bola.”

