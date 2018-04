No ano em que se comemoram as cinco décadas da sua estreia, há uma nova cópia de 2001, Odisseia no Espaço. Ao contrário do que é comum neste mundo de revisitações e renovações, a cópia não foi melhorada digitalmente, nem restaurada. Esta nova cópia do clássico de Stanley Kubrick co-escrito pelo realizador e por Arthur C. Clarke, é, afinal, em formato grande, 70mm, feita a partir dos negativos originais.

A antestreia será na edição deste ano do Festival de Cannes, a 11 de Maio, com apresentação por Christopher Nolan, um dos maiores fãs e discípulos de Kubrick que faz filmes hoje. Nolan irá assim ao festival da Riviera francesa, para dar uma masterclass sobre a sua relação com a obra de Kubrick e mostrar um filme – só que não será uma obra sua. Não é à toa: o realizador tem sido dos mais acérrimos defensores do uso de película e esteve envolvido no processo da Warner Bros. para recuperar esta cópia, uma recriação do processo fotoquímico original. Na sessão estarão também Katharina Kubrick, filha do realizador, e Jan Harlan, que, além de casado com a irmã de Kubrick, foi produtor executivo de todos os filmes do autor desde Barry Lyndon, de 1975.

2001, que confundiu alguns espectadores à data da estreia na forma como quebrou normas narrativas cinematográficas convencionais e abrange milénios de existência na terra, é um dos mais aclamados e influentes filmes de sempre, dentro e fora do âmbito da ficção científica e dos efeitos especiais. Segundo o press release da iniciativa, é, por exemplo, uma das primeiras memórias cinematográficas de Nolan, que viu o filme com o pai no Leicester Square Theatre, Londres.

