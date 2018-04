Em Janeiro, Neil Gaiman dizia no Twitter que queria voltar ser autor de livros em vez de dedicar tanto tempo à produção de televisão. Nos últimos tempos, o escritor tem trabalhado como produtor de American Gods, a partir do seu romance homónimo, e tem estado à frente de Good Omens, uma minissérie para a Amazon a partir do livro que co-escreveu com Terry Pratchett (editado em Portugal com o nome Bons Augúrios).

Mas parece que a vida televisiva do britânico vai ficar ainda mais preenchida: segundo o site Deadline, Gaiman vai ser produtor executivo de uma adaptação de Gormenghast, a saga de fantasia iniciada pelo seu compatriota Mervyn Peak (1911-1968) em 1946 e passada num castelo antigo. Faz parte do contrato de exclusividade que o autor assinou com a produtora FremantleMedia no ano passado.

O cargo de Gaiman, conhecido por obras como Sandman, Coraline ou Stardust, não envolverá escrever guiões, tarefa que estará a cargo de uma equipa chefiada por Akiva Goldsman, veterano de Hollywood com filmes de Ron Howard como Uma Mente Brilhante e O Código Da Vinci no currículo e que tem trabalhado como produtor em Star Trek: Discovery.

Citado pelo Deadline, Gaiman declara que “não há nada na literatura” que se compare a Gormenghast, adicionando ainda que Peake era um “mestre e também um artista”, que criou um universo com “heróis e vilões e pessoas maiores do que a vida que são impossíveis de esquecer”. Compara ainda o trabalho de Peake ao mais conhecido J.R.R. Tolkien: “Há uma razão pela qual houve duas trilogias que os amantes do género fantástico adoptaram nos anos 1960: O Senhor dos Anéis e os livros Gormenghast”.

A saga Gormenghast – cujos dois primeiros livros, Titus, O Herdeiro de Gormenghast e O Castelo de Gormenghast foram editados em Portugal pela Saída de Emergência – inclui três romances assinados por Mervyn Peak em vida e um livro póstumo, só editado em 2011, que Maeve Gilmore, a viúva do escritor, completou a partir do trabalho que o autor deixou a meio.

Esta não será a primeira adaptação televisiva desta saga. No ano 2000, por exemplo, a BBC fez uma minissérie de quatro episódios com Jonathan Rhys Meyers e Christopher Lee a partir dos dois primeiros livros.

Ainda em termos de adaptações do trabalho de Neil Gaiman, enquanto não chega Good Omens, que está prevista para 2019, nem a segunda temporada de American Gods, há Como Falar Com Raparigas em Festas. Com estreia marcada em Portugal para 24 de Maio, o filme que já passou no Lisbon & Sintra Film Festival foi realizado por John Cameron Mitchell a partir de um conto que Gaiman lançou em 2006.

