Conferências, sessões DJ, actuações ao vivo e uma série de editoras portuguesas e estrangeiras conectadas com a cultura da música electrónica em destaque. Em resumo é esta a proposta do Lisboa Electrónica – Musiculture, um acontecimento que começa esta quarta-feira em Lisboa, prolongando-se até ao próximo sábado, decorrendo em espaços como o teatro Capitólio, o clube Ministerium ou o espaço da LX Factory. O inglês Actress, a russa Nina Kravitz ou o holandês Legowelt são alguns dos muitos nomes que irão estar em destaque por estes dias.

O evento começa esta quarta-feira, no Capitólio, com palestras, numa parceria com a Redbull Music Academy, onde estarão em evidência os nomes de Mike Grinser e Carlos Maria Trindade, músico português com largo percurso, seja a solo (foi recentemente reeditado o álbum Mr Wollogallu), ou em grupos como Heróis do Mar, Madredeus ou Corpo Diplomático. Na quinta será a vez dos DJs Serge, holandês que fundou nos anos 1990 a editora Clone, e Rui Vargas, que abordará a sua longa ligação aos espaços Lux-Frágil e Frágil. No mesmo dia, o festival estende-se para o Ministerium, ao Terreiro do Paço, com várias editoras em destaque.

A inglesa Discobar será representada pelas actuações de Robin Ordell e Lamache, enquanto a plataforma Rawax/Shift Imprint contará com actuações dos Audiopath ao vivo com Jerry The Cat, DJ Al e Robert Drewek. De Inglaterra, onde está sediada a Werkdiscs, virá o inglês Actress apresentar-se ao vivo para uma sessão onde a electrónica será esticada até aos seus limites, e também a alemão Helena Hauff, enquanto a editora londrina Trelik será apresentada pelos nomes de Alex Celler e Baby Ford.

Na sexta e sábado o Lisboa Electrónica muda-se para a Lx Factory, ocupando quatro espaços, incluindo no cartaz, mais uma vez, uma série de figuras das áreas do tecno, do house ou das electrónicas mais libertas de nomenclaturas, pertencentes a editoras como a Ministerium Records, Trip, Bloop/Half Baked e Pole Group, destacando-se algumas sessões DJ como a de Nina Kravitz, do japonês Fumiya Tanaka, do espanhol Oscar Mulero ou, de Portugal, Magazino e Sonja Moonear. Nas prestações ao vivo, olhares colocados em Legowelt ou no francês Stellar OM Source.

No total estarão 29 editoras e 66 artistas em destaque, durante os quatro dias em que decorre o evento. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 20 aos 60 euros, entre diários e passes para dois ou três dias, sem contar com os bilhetes para as palestras. Com Lusa

