Em entrevista a David Letterman, Jay-Z partilhou o momento em que a mãe lhe contou, no ano passado, que estava apaixonada por uma mulher, assumindo assim a sua homossexualidade. "Chorei porque estava tão feliz por ela, porque ela estava livre", conta.

O rapper diz que já sabia que a mãe era lésbica, apenas nunca tinham discutido o assunto abertamente. "Esta foi a primeira vez que tivemos aquela conversa e a primeira vez que a ouvi dizer que amava a sua parceira", explica. Ainda assim, sentiu que a mãe o disse com alguma reserva, como alguém que não está ainda totalmente confortável a falar sobre o tema. "Ela conteve-se um pouco. Não disse 'estou apaixonada', disse 'sinto que amo alguém'."

"Nem acredito em chorar porque estamos felizes. Nem sei o que isso é", diz ainda, mas daquela vez não foi capaz de conter as lágrimas.

Além de Jay Z, Gloria Carter teve outros três filhos, que criou sozinha, a partir do momento em que o ex-marido abandonou a família – quando Jay-Z tinha 11 anos. "Imagina viveres a tua vida como outra pessoa!", atira o rapper, acrescentando ainda que se comoveu com a confissão da mãe sabendo que esta escondeu quem verdadeiramente era para "proteger os filhos" e não os "envergonhar".

A conversa entre os dois aconteceu há cerca de oito meses, quando Jay-Z estava a preparar o seu mais recente álbum, 4:44. Na música Smile canta sobre a pressão que a mãe sentiu para reprimir a sua sexualidade, insinuando que isso levou-a a automedicar-se: "aA mamã teve quatro filhos, mas ela é lésbica/ Teve de se esconder no armário, por isso medica-se/ A sociedade envergonhou-a e a dor era demasiada para aguentar".

Foi precisamente no videoclip dessa música – lançado em Dezembro do ano passado – que Gloria Carter escolheu assumir a sua sexualidade publicamente, com uma poderosa mensagem, que lê para um grupo de pessoas, no final. "Viver na sombra. Conseguem imaginar que tipo de vida é essa? Nas sombras as pessoas vêem-te feliz e livre, porque é isso que queres que elas vejam. Viver duas vidas, feliz, mas não livre. Vives na sombra por medo que alguém magoe a tua família ou a pessoa que amas. O mundo está a mudar por isso está na hora de ser feliz, mas vives no medo de ser só eu. Viver nas sombras parece um sítio seguro para se estar: nenhum mal para eles, nenhum mal para mim. Mas a vida é curta e está na altura de ser livre. Ama quem amas, porque a vida não tem garantias."

A entrevista de Jay-Z a David Letterman é o mais recente episódio da série My Guest Needs No Introduction e chega à Netflix esta sexta-feira, 6 de Abril. No programa, o apresentador já teve também como convidados o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, o actor George Clooney e a activista Malala Yousafzai.

