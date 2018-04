O grupo H&M pouco tem divulgado sobre a nova marca de roupa que tinha anunciado em Dezembro, a Nyden. Depois de passar a última semana a provocar os seguidores de Instagram com uma série de vídeos misteriosos, lançou finalmente as primeiras peças de roupa.

A Nyden não tem temporadas, nem estações. Em vez disso, terá "apenas um fluxo de eventos e lançamentos relevantes", descreve a marca no próprio site. Para já, está disponível um conjunto de t-shirts simples em preto e branco, com diferentes grafismos na parte da frente – desde o logótipo em diferentes fontes, a colagens sobre fotografia –, que fazem parte do pré-lançamento da marca. No site é possível identificar que haverá, pelo menos, três outros momentos, sendo este o "0.1". As oito peças (quatro de mulher e quatro de homem) estão à venda por 60 euros, com envio disponível para Portugal.

"Nyden não é uma marca de moda tradicional", lê-se no site. "Somos uma plataforma com alma, a co-criar com pessoas que influenciam os gostos e a apoiar a sua criatividade." Uma dessas peças, escreve a Vogue, é do tatuador californiano Doctor Woo, responsável pelas tatuagens de figuras como Miley Cyrus, Brooklyn Beckham e Cara Delevingne. "Colocamos líderes das tribos no centro do processo de design, partilhando as suas histórias e ajudando a sua criatividade a ter impacto", lê-se ainda no site.

O formato de lançamento irregular, pelo menos, é semelhante àquele popularizado nos últimos anos pela marca de skate Supreme. Em vez de ter um calendário de acordo com as estações do ano, anuncia de forma aparentemente espontânea (mas meticulosamente planeada) pequenas linhas de peças, direccionadas a um público jovem, conseguindo assim gerar movimento nas redes sociais e levando a que as peças esgotem em poucas horas. Foi desta forma que Alexander Wang, por exemplo, lançou a sua colaboração com a Adidas.

A Nyden não é a única marca a ser lançada este ano pela H&M. Em Janeiro, a gigante de fast fashion anunciou os planos para criar uma outra marca para vender roupas a preço de desconto, a Afound. A primeira loja será, de acordo com o El País, em Estocolmo, a par de uma loja digital. Além de peças da H&M, a Afound vai ter também produtos de outras marcas do grupo Hennes & Mauritz, incluindo, por exemplo, a Arket, um dos dois mais recentes lançamentos.

Nos últimos meses, têm sido divulgados algumas actualizações no site e nas redes sociais sobre o progresso da marca, que aparentemente tem estado focada no processo de construção de stock, mas ainda não se sabe qual a data de lançamento.

