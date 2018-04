No final da missa de Páscoa, no passado domingo, em Palma de Maiorca, a rainha emérita Sofia preparava-se para tirar uma fotografia com as duas netas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, quando a mãe, Letizia se interpõe e troca algumas palavras com a sogra. Felipe foi obrigado a intervir.

O vídeo do desentendimento entre nora e sogra chegou aos meios de comunicação social na terça-feira e permite ver o que se passou ainda no interior da catedral de Palma de Maiorca, onde a família real marcou presença na celebração pascal. O que se percebe é que Letizia não quer que as meninas sejam fotografadas. Recorde-se que Felipe e Letizia defendem a privacidade das filhas e entendem que estas devem levar uma vida o mais normal possível.

Com alguma elegância, Letizia tenta dificultar a vida as fotógrafos ao pôr-se à frente das objectivas, depois dirige-se à sogra que parece pedir-lhe para deixar tirar as fotografias e a rainha chega a pôr a sua mão em cima da da sogra, enquanto Leonor tenta afastar do abraço da avó. O rei, ao ver que algo está a acontecer, dirige-se ao grupo e troca algumas palavras com as duas mulheres, enquanto o pai, Juan Carlos, observa a cena com espanto.

Por fim, o grupo separa-se e todos saem para a rua. Já no exterior da catedral, a rainha emérita volta a tentar fazer uma fotografia com as netas, mas Letizia volta a interromper e parece até limpar os beijos que a avó dá às netas, das testas das filhas. Quando a família real se prepara para ser captada pelos fotógrafos, Letizia puxa a princesa para si, deixando um espaço entre a sua família e os sogros.

Esta foi das poucas cerimónias a que as meninas assistiram, refere o El País, lembrando que a mãe opõe-se a que o façam. O jornal espanhol refere que a rainha impõe uma "disciplina férrea" às crianças e que embora todos vivam no palácio da Zarzuela, a rainha Sofia queixa-se de nem sempre conseguir ver as netas. Por diversas vezes, a rainha emérita tem mostrado que a neta mais velha se parece muito com ela, mostrando imagens de quando era pequena.

