A gravação deste miniconcerto estará disponível em breve.



Estreados em 2014 com Projecto 675, os Lavoisier são um duo formado por Patrícia Relvas e Roberto Afonso. Conheceram-se nas Caldas da Rainha, onde estudaram, e aventuraram-se depois musicalmente por Berlim. O contacto com as recolhas de Michel Giacometti abriu-lhes horizontes e, cruzando raízes tradicionais portuguesas, modernismo brasileiro e electrónica, criaram a sua própria linguagem. O nome do grupo foram buscá-lo ao próprio Lavoisier, por causa da ideia de que “na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Do seu segundo disco, É Teu, lançado em finais de 2017, estrearam este ano Sou povo, um videoclipe realizado por Cláudia Batalhão. Os Lavoisier estão nesta terça-feira no Auditório do PÚBLICO, para apresentarem alguns dos temas do disco e para falarem do seu trabalho, em conversa com o jornalista Nuno Pacheco.