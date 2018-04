A mais bem preparada geração de sempre na História do mundo ocidental, pelo menos, científica e intelectualmente. Talvez por isso, uma das mais humanamente raquíticas e que mais dificuldades apresenta em dar-se em comunhão de vida com alguém que ame. Falarei sempre de generalizações, de aglomerados estatísticos, pelo que de caricatural isso representa e pelo que nos pode fazer reflectir.

Os diagnósticos há muito estão feitos, como em quase tudo aquilo que efectivamente releva na sociedade moderna. Basta ler, de entre tantos, Bauman e o seu Amor Líquido. Mas podemos também ficar pelos “diários para ele e para ela”, da Maria ou de revistas do género, para além dos programas das manhãs e das tardes que embrutecem as nossas televisões. As pessoas têm cada vez mais dificuldade em dar-se, em perdoar, em contemporizar e em amar. Mesmo esta última palavra aproxima-se da caracterização linguística de um vetusto vocábulo: agora “conhece-se”, “anda-se”, “vê-se no que dá”, “curte-se”, eventualmente “namora-se” (esta com ar de coisa old fashioned). Não será o quase freudiano medo do compromisso, pois esse sempre existiu desde que existe gente. O essencial está em querermos amar-nos em espelho: quero alguém exactamente como eu, que encaixe em mim melhor que uma luva de alta-costura, seja na conversa, nos projectos de vida, seja no plano íntimo. E daí não arredamos um milímetro.

E porquê desistir do melhor e ficar-se pelo menos mau? Não trabalhamos todos hoje, não somos todas e todos iguais, não somos tão politicamente correctos que uma palavra fora do sítio se arrisca a definir uma personalidade, votando esse estranho ser a um ostracismo típico da época medieva? Donde, aguardemos. E já que esperamos, dita-nos o método experimental que façamos isso mesmo: que experimentemos dar uma hipótese à sorte. Daí ao vazio desesperante é um pequeno nada. E não digo isto com nenhuma pretensão moralista que de todo tenho. Entregamo-nos, assim mesmo, à partida dispondo de todos os elementos para concluir que não é por ali. Mas lá estamos nós a fiar-nos nas primeiras aparências, a não dar tempo ao tempo… Quem parece desinteressante pode, afinal, ser a “princesa” ou o “príncipe”. Claro que somos muito maduros e sabemos que isso não existe. Apenas nos filmes. Mesmo que, lá no fundo, não abdiquemos disso. E quando a idade vai passando, desafiando convenções sociais e nos tornamos n@s únic@s prim@s solteir@s e as tias já têm elas mesmas vergonha em nos perguntar quando casamos ou “assentamos”, das duas uma: ou se mantém a busca quixotesca, ou se baixa a guarda e se aceita, amiúde, uma sombra do que se sonhara. Ao menos alguém tratará de nós quando formos velhos; e se esse alguém o não fizer, os filhos, agradecidos, tornarão a nossa velhice num tempo de feliz transição para o infinito. Pena é os lares de idosos estarem cheios de velhos com imensos filhos que, compreensivelmente, não podem deles cuidar sem tirar pão à mesa. Já é desumano que estas criaturas se esqueçam de todo dos que lhes deram vida e que somente se recordem dos bens a partilhar.

Claro que a sociedade está muito evoluída e fazer toda a espécie de coisas sozinh@ é o mais natural possível. Aparentemente. “Coitad@, ninguém @ quis... e nem para ti@ ficou...”. Se o ser humano é um animal social, então os antropólogos explicariam o que aparenta ser uma verificação “normal”. Como é “normal” todo o género de combinações entre casais, desde a monogamia ao poliamor, passando pelos “relacionamentos abertos”, até às noites coloridas em que tudo é permitido. Nada contra, mas basta ler alguns livros com episódios reais ou alguns documentários para perceber que, se não no curto prazo, no médio e no longo, em regra, o fim da relação aproxima-se. A mais preparada das gerações, aparentemente, não veio com o “chip” de ser suficiente para a outra pessoa com quem está, razão pela qual necessita de inovar, de “apimentar”. Que é feito de casamentos como os dos nossos pais que duram décadas? Bem sei que o papel da mulher mudou muito, o que é uma conquista civilizacional, e que as pessoas não aceitam viver infelizes. Ainda bem! Mas, entre isso e o que temos hoje, algo q.b., porventura… É bem provável que esta seja uma geração de transição no modo como nos relacionamos emocionalmente, entre o desequilíbrio dos “juntos por compaixão ou por necessidade” e os “afastados por diferenças irreconciliáveis”.

Não há em tudo o que vai dito qualquer crítica, até porque julgo que a maior parte de nós nos identificamos ao menos com algumas das coisas escritas e já sobre elas reflectiu mais ou menos longamente. Sim, há a tendência – de sempre – da fuga para a frente, de jamais parar para pensar, doloroso como tal normalmente é. Aqui em cima, nas nuvens onde me encontro, deu-me para isto, porventura por me ter permitido libertar do bulício com que nos vamos enredando e afastando do essencial. E, para tantos de nós, esse fulcro reside na partilha de uma vida, na capacidade de estabelecer pontes entre personalidades à partida antagónicas e de sabermos que há alguém para quem o que é objectivamente irrelevante, para essa pessoa é subjectivamente central.

Somos a geração mais bem preparada para a competitividade num mercado cada vez mais darwiniano. Mas, pelo caminho, perderam-se qualidades como a paciência, a resiliência, a capacidade de lidar com a frustração, de mudar os planos de vida, de sermos felizes com o que temos e com quem está ao nosso lado, sem pensarmos sempre que poderíamos – e teríamos direito – a mais e melhor. E sentir a tormenta de essa pessoa pensar o mesmo que nós. Se estas coisas viessem em manuais ou se aprendessem em laboratórios de alta tecnologia, não faltariam Universidades apenas para isso. Porém, é o caminho tantas vezes pedregoso que nos vai dando calo e quando abrimos a cabeça na queda, se não morremos, ao menos aquele pedaço de pele ficará mais resistente.

Aqui, no ar, surge-me a metáfora do que se grita quando o avião está em queda: “Brace! Brace!”, e do modo como devemos colocar-nos em algo próximo da posição fetal. Como já é tarde para voltar ao ventre materno, com o fito de “solidificar” o amor (desculpa o trocadilho, Bauman) e aí aguardar uma geração também equipada com a aparente incapacidade de nos moldarmos uns aos outros, ainda que gritemos “Brace! Brace!”, que tal não suceda num ponto em que cantemos o requiem “confesso que não vivi…”.

