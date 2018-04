Das 6567 pessoas que o Gabinete de Apoio e Informação à Vítima (GAIV) da PSP do Porto atendeu durante estes cinco anos, 1023 são homens, anunciou nesta terça-feira o chefe do Núcleo de Operações do Comando Metropolitano do Porto.

Durante a apresentação do balanço da actividade deste gabinete, criado em Março de 2013, o comissário Marco Almeida referiu que as queixas apresentadas por casais homossexuais ascenderam a 39.

O comissário sublinhou ainda que cerca de mil das pessoas atendidas sofreram violência em contexto de namoro ou ex-namoro.

Já quanto ao tipo de violência, Marco Almeida salientou que no topo está a psicológica e emocional, seguida da física, da social, da económica e, por fim, da sexual.

Relativamente aos dias em que há mais ocorrências, o comissário assinalou que é aos domingos, sendo a segunda e terça-feira os dias em que há mais denúncias.

Destas vítimas, a maioria não apresentava qualquer lesão, mas sim ferimentos ligeiros, 171 delas sofreram ferimentos graves, 65 foram internadas e 41 estiveram de baixa médica.

Marco Almeida acrescentou que 85% das vítimas que recorreram ao gabinete nunca tinham denunciado os agressores.

Dos agressores denunciados, o comissário revelou que 1666 tinham problemas com álcool, 833 com drogas e 337 deles tinham armas ou acesso fácil a elas.

Marco Almeida salientou ainda que durante estes cinco anos, o GAIV elaborou 3914 planos de segurança, fez 7912 avaliações de risco, atribuiu 3029 estatutos de vítima, deteve cinco pessoas e apreendeu seis armas.

O GAIV, a funcionar desde o mês de Março de 2013, todos os dias da semana, 24 horas por dia, é composto por um chefe e 16 agentes com formação especifica para os crimes ocorridos no seio familiar e doméstico.

