Quatro homens, dois deles militares da GNR, foram detidos na segunda-feira por suspeitas de tráfico de droga. Segundo a Lusa, os dois militares prestam serviço no Peso da Régua.

As detenções foram anunciadas nesta terça-feira em comunicado pela GNR, que investigou o caso através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Vila Real.

“No âmbito de uma investigação desenvolvida pela Guarda Nacional Republicana (GNR), foram realizadas quatro buscas domiciliárias nos concelhos de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Aveiro, tendo resultado na detenção de quatro indivíduos, dois dos quais são militares da GNR”, diz o comunicado, explicando que os detidos têm entre 24 e 35 anos.

Os quatro detidos vão ser apresentados a tribunal na quarta-feira.

No âmbito desta operação, foram ainda apreendidos “265 gramas de folhas de cannabis, 236 gramas de cocaína, 104 gramas de haxixe, 29 gramas de metanfetaminas, cinco gramas de cogumelos alucinogénios e nove selos de LSD”, diz ainda o comunicado.

