Ângelo Correia vai ser o coordenador da área da defesa do Conselho de Estratégia Nacional (CEN) de Rui Rio, cujo elenco completo deverá ser apresentado esta semana.

“Aceitei o convite de Rui Rio. Tenho experiência, conhecimento e há 40 anos que trato destes temas”, confirmou ao PÚBLICO Ângelo Correia.

O antigo patrão na empressa Formentivest e apoiante de Passos Coelho na candidatura à liderança do PSD, mas que nos últimos anos se tornou crítico do anterior Governo PSD/CDS, vai assim integrar uma estrutura que funcionará à semelhança de um governo sombra de Rui Rio ao executivo de António Costa.

Ângelo Correia foi ministro da Administração Interna do VIII Governo Constitucional (1981/1983), liderado por Francisco Balsemão. Actualmente divide a vida de empresário com o comentário político.

Ainda não há data para a apresentação da lista de coordenadores do CEN que irão preparar as propostas sectoriais para o futuro programa de Governo do PSD. Rui Rio quer fazê-lo apenas quando todos os nomes, incluindo os dos porta-vozes, caso os coordenadores o entendam necessário, estiverem fechados, para não correr o risco de alguns serem vistos como segunda ou terceira escolhas. Mas o CEN deverá ser um dos pontos centrais da reunião do Conselho Nacional desta terça-feira à noite.

Do CEN só se conhece formalmente o presidente – o antigo ministro da Educação David Justino, apoiante de Rui Rio desde a primeira hora e assessor de Cavaco Silva – e o coordenador para a área da Agricultura – o antigo ministro Arlindo Cunha. E é assim que Rio quer manter as coisas, embora circulem já os nomes de Álvaro Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto nas autárquicas de 2017) para assumir a área das finanças públicas; de Silva Peneda, ex-presidente do Conselho Económico e Social e antigo ministro de Cavaco Silva (e que recentemente aceitou presidir ao conselho consultivo para as relações laborais da Altice), na pasta da Solidariedade e Bem-estar; de Álvaro Amaro, presidente da Câmara da Guarda, no sector da Reforma do Estado e Descentralização; de Luís Filipe Pereira, antigo ministro de Durão Barroso, para a Saúde; e do deputado José Matos Correia, que foi presidente do Conselho Estratégico do PSD com Passos Coelho, para tutelar os temas da Administração Interna.

