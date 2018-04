O fandango dos diplomatas

Congratulo com entusiasmo o Governo de Portugal por se manter fora da “palhaçada” da expulsão de diplomatas da Federação Russa. Vivo em Inglaterra há quase 50 anos e nunca vi um governo conservador sofrer de um estado de pânico tão intenso. Primeiro porque o Partido Conservador está seriamente dividido sobre o que fazer com a “batata quente” do "Brexit", deixada nas mãos de May por Cameron, convencido que o referendo ia remendar problemas internos do seu partido. Segundo, pelo pavor que os conservadores têm de Corbyn e da revitalização do Partido Trabalhista que surpreendeu todas as expectativas nas eleições legislativas de 2017.

A recente tentativa de homicídio do espião russo não foi diferente de várias outras que ocorreram nos últimos 20 anos e ninguém sabe quem realmente a praticou. O que é diferente nesta instância é o desespero do Partido Conservador, que tenta por todos os meios desviar a atenção do público britânico da trapalhada do "Brexit". Os líderes europeus que alinharam na palhaçada dos diplomatas fizeram-no só formalmente, talvez com pena de May ou com o desejo secreto de a apoiar contra o “terrível” Corbyn nas eleições autárquicas que se avizinham.

Ao mesmo tempo, os conservadores, mais os membros do UKIP e de outros partidos de extrema direita, com a conivência de quase todos os meios de comunicação convencionais, incluindo a BBC, aproveitam o envenenamento do espião russo para tentar minar a reputação do líder trabalhista com um incrível chorrilho de insinuações, “meias verdades” e “não verdades”, como é moda chamar às mentiras. Parabéns Portugal!

José Ponte, Londres

Riscos para os investimentos “verdes”

A União Europeia pretende reduzir os rácios de capital de segurança para os investimentos amigos do ambiente, com o objectivo de melhorar a sustentabilidade das políticas públicas. Apesar de parecer um excelente ideia, é possível que os bancos portugueses aproveitem a medida para classificar todo e qualquer investimento como positivo para o ambiente e assim voltar aos desvarios dos anos anteriores à crise ou inclusivamente ocultar imparidades. Além disso, surge aqui um poderoso incentivo para reforçar a aposta nas energias renováveis, o que seria um erro tremendo, uma vez que Portugal já possui excesso de capacidade instalada de produção de energia eléctrica e os custos recairiam sobre os consumidores.

Mais uma vez, convém o Banco de Portugal estar atento ao desenvolvimento dos acontecimentos em Bruxelas e adoptar todas as medidas necessárias, para assegurar a estabilidade do sistema financeiro.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

