A procuradoria alemã pediu nesta terça-feira ao tribunal regional de Schleswig que aceite a extradição de Carles Puigdemont para Espanha, no âmbito do caso em que o ex-presidente do Governo catalão é acusado de rebelião e uso indevido de dinheiros públicos. A notícia é avançada pela Reuters.

PUB

Puigdemont está detido desde 25 de Março na Alemanha, onde foi preso quando viajava de regresso à Bélgica.

Os procuradores do estado de Schleswig-Holstein defendem que o pedido de extradição efectuado por Espanha é admissível porque as acusações de rebelião incluem a realização de um referendo inconstitucional, em que eram expectáveis confrontos violentos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Há um equivalente [a este crime] na legislação alemã”, dizem os procuradores em comunicado.

Segundo a Reuters, os procuradores germânicos pediram ainda que Puigdemont continue detido, por considerarem que existe perigo de fuga.

A decisão sobre a extradição cabe agora ao tribunal de Schleswig-Holstein.

PUB