As autoridades norte-americanas confirmaram nesta terça-feira que foram registados "tiros" perto da sede da empresa YouTube, na Califórnia, Estados Unidos.

PUB

A polícia já está no local e para já não há informação de vítimas, escreve a BBC.

A situação está a ser descrita por um dos funcionários do YouTube através da sua conta de Twitter. Conta Vadim Lavrusik que esteve barricado com os seus colegas de trabalho no interior do edifício para se proteger de um atirador. Na publicação mais recente acrescenta que já se encontra a salvo e fora da sede da empresa.

PUB

Imagens recolhidas pelos canais televisivos no local mostram os edifícios a serem evacuados e um grupo de pessoas a ser transferido para uma zona de segurança, com os braços esticados no ar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As autoridades estão a pedir às pessoas para que se afastem da zona.

O administrador da cidade acrescenta ainda que foram registadas "múltiplas" chamadas para o número de emergências nacional, cita a Associated Press.

PUB