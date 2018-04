Nos últimos dois meses a polícia londrina investigou mais homicídios do que a polícia de Nova Iorque, revelam as estatísticas. O gabinete do presidente da câmara de Londres assumiu que há um "flagelo violento" nas ruas da cidade depois de mais um fim-de-semana de crime.

Uma adolescente de 17 anos morreu devido a ferimentos de balas em Tottenham, no Norte de Londres, e um homem foi fatalmente esfaqueado na zona Sul da cidade no domingo.

"O presidente da câmara está profundamente preocupado com o crime violento na capital - todas as vidas perdidas por crimes violentos são uma tragédia", disse em um comunicado uma porta-voz de Sadiq Khan. "A nossa cidade continua a ser uma das mais seguras do mundo... mas Sadiq quer que seja ainda mais segura e está a trabalhar arduamente duro para pôr fim a esta violência".

Houve 15 assassínios em Londres em Fevereiro - em Nova Iorque foram 14, segundo a Polícia Metropolitana de Londres e o Departamento de Polícia de Nova Iorque. Em Março, foram investigados 22 assassínios em Londres e 21 na cidade dos Estados Unidos.

No total, e incluindo os números de Janeiro, Nova Iorque ( que tem uma população semelhante à de Londres) ainda está à frente com mais um assassínio. Porém, os políticos e policiais britânicos estão cada vez mais preocupados com o aumento do crime violento no Reino Unodo.

A principal autoridade policial do Reino Unido, a chefe de polícia de Londres, Cressida Dick, disse que as gangues estão a usar as plataformas online para tornar a violência glamourosa e que as disputas entre jovens se tornam muito agressivas em escassos minutos nas redes sociais.

O porta-voz da primeira-ministra Theresa May disse na terça-feira: "Na nossa sociedade não pode haver lugar para o crime violento. O Governo está determinado a fazer tudo o que puder para quebrar o ciclo".

