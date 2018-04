28 e 29 de Abril

Pátio da Galé, Praça do Comércio – Lisboa

veggieworld.de

Horários: sábado das 12h às 22 e domingo das 10h às 18h

Preços: a entrada custa 6€ se for adquirida antecipadamente no site do evento ou 8€ nas bilheteiras durante o fim-de-semana (desconto de 2€ para “estudantes, deficiente e seniores”). Entrada livre para crianças até aos 14 anos.