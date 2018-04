O compasso pascal chegou ao Mercado do Bolhão ao início da tarde desta terça-feira, no mês em que os comerciantes se despedem do edifício prestes a entrar em obras. Para todos houve esse travo a despedida, a “última vez”, porque nada será como hoje. Para os vendedores que escolheram não regressar ao mercado reabilitado, a despedida foi mais definitiva (muitos já partiram e já nem por ali estavam), para os que vão passar o período de obras no mercado temporário, com abertura marcada para 2 de Maio, não deixou de ser uma espécie de adeus. Adeus à degradação em que o edifício se encontra, mas também a uma ideia de um mercado tradicional que, quando regressar, será, certamente, diferente. Se para o ano o compasso quiser visitar os vendedores do Bolhão terá que ir ao centro comercial La Vie. Se voltará ao edifício, quando ele reabrir, logo se verá. Pelo menos dois anos será preciso esperar.

Patrícia Carvalho