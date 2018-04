A greve dos trabalhadores da Infra-estruturas de Portugal (a empresa pública que resultou da fusão entre a Refer e a Estradas de Portugal) afectou as ligações ferroviárias durante esta segunda-feira, deixando os passageiros em terra. No Porto, entre as estações de São Bento e de Campanhã não faltava quem esperasse pelo comboio que tardava em chegar.