Em declarações à Lusa, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, explicou que "não faz sentido" no actual quadro da capacidade do sistema eléctrico nacional manter "o subsídio" que era dado às centrais eléctricas, o que resulta "num contributo positivo para a factura dos portugueses".

Na análise de curto prazo (para o ano 2018 e primeiro trimestre de 2019) à segurança do sistema eléctrico nacional, a que a Lusa teve acesso, a REN - Redes Energéticas Nacionais não encontra "riscos relevantes que comprometam a segurança e garantia de abastecimento, apresentando, mesmo nos cenários extremos, uma margem de reserva de potência".

De acordo com Jorge Seguro Sanches, a suspensão da garantia de potência vigora pelo menos em 2018, referindo que no ano seguinte será feita nova avaliação, realçando o contributo cada vez mais importante das renováveis, que no mês de Março produziram o suficiente para assegurar o consumo nacional de electricidade.

O regime de incentivo à garantia de potência em vigor em Portugal, que é pago à EDP e à Endesa, teria um custo de 665 milhões de euros até 2032, segundo estimativas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), mas este valor incorpora também o incentivo ao investimento, que totalizava cerca de 356 milhões de euros.

Com esta suspensão o que está em causa é o incentivo à disponibilidade, que vale cerca de 309 milhões de euros até 2032.

